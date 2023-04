Kymco AK 550 ABS Premium Sport Scooter mit Komfortpaket für 12.000 Euro

Der Vorgänger, der Kymco AK 550i, konnte sich im Vergleichstest 2017 gegen den Yamaha TMAX DX durchsetzen. 2021 rollt das Spitzenmodell der taiwanesischen Scooter-Schmiede mit Euro 5 an. 2023 steht der AK als Premium mit Top-Ausstattung parat.

Kymco AK 550 Premium mit Ride-by-Wire

An den Drosselklappen kommt Ride-by-Wire zum Einsatz. Es soll ein effizienteres Motormanagement ermöglichen. Die Kraftübertragung erfolgt per Riemen. Geblieben ist der 550 cm³-Zweizylinder mit 51 PS bei 7.500/min und 51,9 Nm bei 5.750/min. Als Höchstgeschwindigkeit gibt Kymco 160 km/h an.

Modernes Chassis aus Alu

Das Chassis besteht aus Aluminium und setzt auf eine hydraulische 41-mm-Teleskopgabel mit 120 mm Federweg vorn sowie auf eine Einarmschwinge, ebenfalls aus Aluminium, mit 48 mm Federweg hinten.

Großroller mit großen Rollen

Der Kymco AK 550 Premium rollt auf 15-Zoll-Leichtmetallrädern mit Reifen der Dimensionen 120/70-15 vorn und 160/60-15 hinten. Gebremst wird per Zweikanal-ABS 9.1 von Bosch. Vorn beißt die Brembo-Zange in 270-mm-Doppelscheiben, hinten wird per 260-mm-Einzelscheibe verzögert.

Ausstattung auf Komfort ausgelegt

Im Hinblick auf Ausstattung ist der Kymco AK 550 Premium auf Komfort ausgelegt. Die große, stufenlose Sitzbank ist – wie schon beim Vorgänger – mit einem verstellbaren Rückenpolster für den Fahrer bestückt. Der Windschild ist in zwei Positionen höhenverstellbar, die Griffe sind beheizt und das Staufach unter dem Sitz öffnet sich elektrisch und ist mit einem verstellbaren Innenlicht ausgestattet. Ein Integralhelm passt locker rein, für kleinere Utensilien stehen vorn weitere Ablagefächer zur Verfügung – zwei davon mit Abdeckung und eins davon mit USB-Buchse.

Voll-LED-Leuchten sorgen für Sicht und Sichtbarkeit, die Rückspiegel sind nicht nur einklappbar, sondern schützen den Fahrer vor blendendem Licht von hinten, während im Cockpit ein LC-Display informiert. Natürlich läuft hier alles keyless, der Zündschlüssel muss nicht aus der Tasche genommen werden. Das Noodoe-Navigationssystem ist serienmäßig an Bord und managed auf Wunsch die Verkehrsinfos sowie Anrufe und Nachrichten. Als Fahrmodi stehen entweder die volle Leistung zur Wahl oder der Regenmodus mit gedrosselter Stärke. Abgestellt werden kann der Kymco AK 550 Premium auf seinem Seitenständer oder auf dem Hauptständer.

Zubehör, Farben, Preise

Für den großen Kymco-Roller gibt es zahlreiche Zubehörteile, die ihn – je nach Bedarf – sportlicher oder touristischer machen. Es gibt unter anderem eine größere, leicht getönte GT-Wetterschutzscheibe, eine sportliche Windschutzscheibe mit starker Tönung und unterschiedlich große Topcases mit Rückenlehne.

Der Kymco AK 550 Premium kann mit dem Motorradführerschein Klasse A gefahren werden. Er ist in den Farben Grau und Schwarz ab 12.199 Euro zuzüglich Überführungskosten erhältlich.

Fazit

Fahrdynamik, gute Bremsen, geringer Verbrauch und für einen sportlichen Großroller ein vergleichbar günstiger Preis – diese Attribute zeichneten schon den Vorgänger aus und werden für den Kymco AK 550 Premium 2023 sicherlich ebenfalls gelten.