Peugeot Roller 2021 Euro 5 und kleine Updates

Der Bestseller Peugeot Kisbee tritt 2021 in einer neuen Farbe an. Neben den bisherigen Farben Icy White, Rouge Cherry and Pearly Black ist er auch in der Farbe "Satin Chocolate" erhältlich. Darüber hinaus kommt der Peugeot Kisbee in zwei neuen Versionen auf den Markt, Streetline und GT. In der Version Streetline gibt es spezielle Schutzvorrichtungen und eine zweifarbige graue und schwarze Farbgebung, die als "Satin Flash Silver" bezeichnet wird.

Peugeot Peugeot Kisbee 50

Die Version GT, die in allen Modellreihen die Version RS ersetzt, hat einen sportlichen Look, der sich durch eine Lackierung in "Mad Grey" und glänzende Highlights auszeichnet. Die neue Black Edition prägt eine intensive schwarze Farbgebung. Zu haben ist der 50er-Roller Peugeot Kisbee im Modelljahr 2021 zu Preisen ab 1.899 Euro.

Peugeot Pulsion

Der Peugeot Pulsion Active ist 2021 in der Farbe Schwarz mit schwarzen Felgen und einer 12-Volt-Stromversorgung erhältlich. Der Peugeot Pulsion Allure, die Premium-Version, verfügt über eine verstellbare Windschutzscheibe und ein serienmäßiges Topcase. Er ist erstmals in der Farbe "Satin Pearly White" bestellbar. Für 2021 ist der Peugeot Pulsion auch in einer sportlicheren GT-Version erhältlich. Sie ist mit einer kurzen, getönten Windschutzscheibe ausgestattet und wird in den Farben "Satin Titanium" oder "Midnight Blue" angeboten. Die Preise für den Peugeot Pulsion 125 starten bei 4.499 Euro.

Peugeot Django 50 Peugeot Peugeot Django 50

Der erste 2020 neu aufgelegte Retro-Roller Peugeot Django geht mit einer erweiterten Farbpalette ins neue Modelljahr. Wer einen sportlichen Look bevorzugt, greift zum Django Sport in monochromem "Racing Green" oder "Satin Rouge Cherry". Nach dem Vorbild des Peugeot Django Dark, den auf beiden Seiten der Schriftzug "Django" ziert, vervollständigt der neue Peugeot Django Bright diese monochrome Kollektion mit einem funkelnden "Polar White". Als 125er ist der Django ab 3.299 Euro zu haben. Die 50er-Variante kostet ab 2.699 Euro.

Peugeot Tweet Peugeot Peugeot Tweet 50

Die Tweet-Baureihe erweitert Peugeot für 2021 um eine 170 cm³-Motorvariante, zu der allerdings noch keine Daten vorliegen, die aber als 200er angeboten wird. Die Hauptmerkmale des Großradrollers bleiben gleich. Zu den bisherigen Farben "Dark Blue", "Antarctica White", "Graphite Grey" und "Jet Black" kommt 2021 die Lackierung "Daring Red". Eine neue GT-Version mit der eigenen Farbe "Onyx Grey Mat" und leuchtendem Gelb auf der Karosserie und den Felgen verleiht diesem Modell einen sportlichen Look. Die Preise für den Tweet als 50er starten ab 2.249 Euro, der 125er Tweet ist ab 2.499 Euro zu haben und das neue Top-Modell Tweet 200 kostet ab 2.799 Euro.

Peugeot Speedfight 4 Peugeot Peugeot Speedfight 4

Als sportlicher 50er-Roller tritt weiter der Speedfight 4 an. Er ist 2021 in den Farben "Iced Grey" und "Mad Black" erhältlich. Die Sportline-Version wird in "Mad Black & Flat 6 Red" angeboten. Weitere Farbkombinationen für das Jahr 2021 sind "Icy White & Caribbean Yellow", und "Icy White & Rose Gold". Zu haben ist der Peugeot Speedfight 4 ab 2.699 Euro.

Peugeot Motocycles Peugeot Metropolis

Der neue große Dreiradroller Peugeot Metropolis wurde bereits im September 2020 enthüllt. Unverändert ins neue Modelljahr gehen die Modelle Peugeot e-Ludix und Peugeot Streetzone zu Preisen ab 3.500 Euro, respektive ab 1.999 Euro.

Fazit

Peugeot frischt seine Roller-Modellpalette zum Modelljahr 2021 auf. Neben Euro 5 gibt es neue Farben und einen neuen 170er-Motor für den Tweet.