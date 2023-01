Vespa-Sondermodelle 2023 Vespa Special Edition zum Jahr des Hasen

Nachdem Piaggio im Sommer 2022 das Vespa-Sondermodell Pic Nic mit Gepäckträger, Flechtkorb, Kühltasche vorstellte und im Oktober 2022 die neue Vespa GTS mit Keyless-Go, Design-Retuschen sowie optimierten Motoren und Fahrwerken, folgen 2023 drei Sondermodelle, die Vespa erstmals auf der EICMA präsentierte: GTV, Primavera Color Vibe und 946 Anno Lunare.

Vespa 946 10. Anniversario Anno Lunare 2023 Limited Edition

Vespa Vespa 946 Anno Lunare 2023

10 Jahre nach der Erstauflage der Edel-Vespa 946 debütierte auf der EICMA 2022 eine Jubiläumsausgabe des Sondermodells. 2023 trägt die Vespa 946 Hellgrün, was laut Piaggio eine "Neuinterpretation des klassischen Vespa-Grüns" sein soll. Dazu gibt’s einige bronzefarbene Details sowie handgemachte Nähte am Sitzpolsterbezug und an den Lenkergriffen. Die Vespa 946 10. Anniversario, mit der Zusatzbezeichnung Anno Lunare (Mondjahr) ist die erste einer Serie auf 1.000 Exemplare limitierte und nummerierte Special Editions, die jeweils ein Symbol der 12 Tierkreiszeichen der chinesischen Astrologie tragen wird. Demnach wird es die nächsten 11 Jahre je eine Anno Lunare geben. Wir sind gespannt.

2023 ist das Jahr des Hasen, also wird die Vespa 946 Anno Lunare mit Hasen-Dekor versehen. Ausgestattet wird die auf 12-Zoll-Alurädern rollende Vespa 946 modern mit LED-Leuchten, LCD-Cockpit, ABS, 220-mm-Doppelscheibenbremse vorn und Schlupfregelung. Es wird sie wahlweise als 125er oder als 150er geben. Weitere Details und die Preise sollen am 22. Januar 2023 verkündet werden – denn dann beginnt das Jahr des Hasen.

Vespa GTV 2023

Vespa Vespa GTV 2023

Ein auf der Vorderradabdeckung platzierter Scheinwerfer und der Lenker aus freiliegendem Metallrohr sind die Merkmale der Vespa GTV. Auf der EICMA 2022 stellt sie sich in einem neuen Gewand vor sowie mit LED-Technik, schlüssellosem Zündsystem, Staufach mit USB-Anschluss im Beinschild, neuen Digitalinstrumenten und Smartphone-Konnektivität.

Die neue LCD-Instrumentierung ermöglicht die Anzeige einer Vielzahl von Informationen, wie beispielsweise Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch und Reichweite sowie – bei gekoppeltem Smartphone – Benachrichtigungen über Anrufe und Nachrichten. Traktionskontrolle und ABS sind ebenfalls an Bord.

Die neue Vespa GTV ist in mattem Beige erhältlich, mit kontrastierenden orangefarbenen Grafiken, die sich diagonal über die Seiten ziehen.

Vespa Primavera Color Vibe 2023

Vespa Vespa Primavera Color Vibe 2023

Die neue Vespa Primavera Color Vibe kommt in einer Sonderserie mit spezieller zweifarbiger Lackierung in zwei Ausführungen: Orange Colour Vibe und Weiß Colour Vibe. In beiden Ausführungen sind die Trittbretter türkisfarben, genauso wie die Felgen und die Belüftungsöffnungen. Schwarz-türkise Streifen umranden die Vespa Primavera Color Vibe.

Die knallige Vespa ist in den Versionen mit 50, 125 und 150 cm³ Hubraum erhältlich, wobei die Motorgröße seitlich in Orange angegeben ist.

Fazit

Die Vespa-Sondermodelle für 2023 sind die GTV, die Primavera Color Vibe und die 946. Bei der Edel-Vespa 946 handelt es sich diesmal um ein Sondermodell zum 10. Jubiläum der 946-Reihe und zudem um die erste Ausführung der neuen Serie Anno Lunare mit chinesischen Tierkreiszeichen. Da 2023 das Jahr des Hasen ist, wird die auf 1.000 Exemplare limitierte Vespa 946 Anno Lunare mit Hasen-Dekor versehen.