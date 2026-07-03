120 40 Jahre GSX-R

"GSX-R" steht seit 1985 für Supersportler aus Hamamatsu. Mit etwas Verspätung (die einen guten Grund hat, wie ihr im Podcast hören werdet!) widmen wir uns der spannenden Geschichte der 600er, 750er- und 100er-Gixxer und sprechen inbesondere über die großen Meilensteine der über 40 Jahre zählenden Modellchronik. Dafür hat MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige zwei Kollegen ans Mikrofon geholt, die bei aller Leidenschaft für das Thema GSX-R auch ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Sport-Kollege Mario Steffen ist nämlich auch privat Gixxer-Fan und -Fahrer, während Autorenkollege Ralf Schneider durch seine lange Zeit bei MOTORRAD und PS auch Erfahrungen mit vielen frühen Modellen sammeln und sie bei vielen Vergleichstests in Bezug ...