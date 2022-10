BMW M 1000 RR für 2023 Spoiler-Alarm bei BMW

2021 war sie das allererste M-Modell von BMW – mit zwei Rädern: die M 1000 RR. Die M-Abteilung gibt es bei BMW zwar schon seit 1972 – also wurde 2022 deren 50-jähriges Jubiläum gefeiert – doch bis 2021 galt dieses M eben nur für Pkw. Bei BMW Motorrad löste das Motorsport-M das High-Performance-HP ab.

Unter Druck durch die neue S 1000 RR

Eigentlich wären für die M 1000 RR nach zwei Jahren noch keine Updates fällig. Doch innerhalb des BMW-Sortiments ist sie nach der Präsentation des für 2023 nachgeschärften Basis-Superbikes S 1000 RR am 29. September 2022 unter Druck geraten, denn die S 1000 RR trägt 2023 prestigeträchtige Winglets. Und mit den vom Werk genannten 210 PS rückt sie näher an die 212 PS der aktuellen M-Version heran. Ab 20.420 Euro wird 2023 die S 1000 RR angeboten, die M 1000 RR kostete bereits 2022 mindestens 33.000 Euro. Um diese große Preisdifferenz zu rechtfertigen sowie Prestige, Status und Besitzerstolz der M-Käufer aufrechtzuerhalten, scheint BMW für 2023 bei der Topversion nachzulegen.

Stärker ausgeprägte Winglets für die M 1000 RR

Auf Erlkönigfotos, die uns Mitte September zugespielt wurden, hatten wir zunächst die neue S 1000 RR vermutet. Doch nachdem von der inzwischen offizielle Bilder vorliegen, ist klar: Das war nicht die S 1000 RR, sondern höchstwahrscheinlich die M 1000 RR für 2023. Auffälligste Unterschiede zur ersten Ausführung betreffen die Front der M. Offenbar werden die Winglets noch deutlicher ausgeprägt, um Aerodynamik und Anpressdruck zu optimieren, andererseits um die neue M von der neuen S zu distanzieren.

Weitere Spoiler am Vorderrad

Erstmals an einer BMW zu sehen waren zudem, an einer der beiden "RRlköniginnen", Kühlluftschächte an den Bremszangen – wie die Winglets aus dem Motorsport übernommen. Übrigens waren an den Testfahrzeugen nach wie vor die blauen M-Bremszangen von Nissin montiert. Darunter waren weitere Verkleidungsteile montiert: Spoiler beidseitig unten am Vorderrad. Ebenfalls aus dem Motorsport, mutmaßlich aus Carbon, wie alle Verkleidungsteile an der M und zum ersten Mal an einer BMW zu sehen. Ob das in dieser Form der neue M-Standard wird oder M-Zubehör, ist noch nicht bekannt.

Comeback der Haifischkiemen-Schlitze

Ein weiteres Detail erkennen BMW-Fans an der Seitenverkleidung: Haifischkiemen-Schlitze, zumindest an der rechten Seite – ähnlich wie bei der Ur-S 1000 RR ab 2009. Die S 1000 RR bekommt diese Schlitze 2023 nicht zurück, anscheinend nur die M 1000 RR. Ob bei der Topversion zudem auch die Nennleistung steigt, über die bisherigen 212 PS bei 14.500/min hinaus, und welche weiteren Updates sie bekommt, ist noch nicht bekannt.

Fazit

"RRlkönig"-Fotos, geschossen im September 2022, eine Woche vor der offiziellen Präsentation der BMW S 1000 RR für 2023. Inzwischen ist klar: Die beiden "RRlköniginnen" waren nicht im Zeichen des S unterwegs. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um die neue M 1000 RR für 2023 – mit auffällig erweiterter Verspoilerung an der Front.