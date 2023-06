Sie war der Star der EICMA 2021: CFMoto SR C 21 . Das Konzept des Supersportlers mit Einarmschwinge, neuem Twin und jeder Menge Carbon zog viele Blicke auf sich. Daneben: die gerade vorgestellte 300 SR als kleiner Supersportler mit knapp 30 PS. Im Edel-Konzept war bereits ein neuer Motor mit zwei Zylindern und knapp über 400 Kubik eingebaut – laut Aussage vor Ort. Dieser neue Motor wird als Nachfolger des 390er-Einzylinders von KTM gehandelt und scheint sein Debüt in der CFMoto 450 SR zu geben. Details zeigte CFMoto im April 2022 und ein Bild des neuen Twins. Im August 2022 verkündete CFMoto, die 450 SR ab 2023 in Europa anzubieten.

CFMoto 450 SR

Optisch bleibt die 450er sehr nahe an den Schwestern mit 250 und 300 Kubik. In der neuen 450er erwartet MOTORRAD ein komplett neues Chassis aus Aluminium, das als Blaupause für die lang erwarteten Nachfolger der 390er-Modelle von KTM stünde. Die Einarmschwinge schafft es, anders als bei der S-Version (siehe Absatz "CFMoto 450 SR S mit Einarmschwinge"), nicht in die Serie, dafür kommt sie mit einer adretten Aluschwinge. Jedoch ist klar zu sehen: An der USD-Gabel ist ein M4-Sattel von Brembo radial angeschlagen und ABS ist an Bord. CFMoto verkündet ein fahrfertiges Gewicht von 179 Kilogramm, was in der Klasse der A2-Supersportler bis 500 Kubik schwer ist.