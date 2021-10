CF Moto Modena 40 C 21 Concept Der Supersportler, den KTM nicht baut?

CF Moto dürfte hierzulande mittlerweile ein Begriff sein. Vor allem die Partnerschaft mit KTM kann als Meilenstein der europäisch-chinesischen Beziehungen markiert sein. Neu ist: CF Moto hat wohl einen Supersportler im Köcher, der es auf den Bildern ernst meint. Kommt hier der Supersportler á la RC8, auf den wir schon lange von KTM warten?

Motor unbekannt

Vom Motor zeigt CF Moto nur den Kupplungsdeckel mit der mechanischen Betätigung. Weder bei aktuellen Modellen von KTM noch von CF Moto ist diese Konfiguration bekannt. Gehalten wird der Motor in einem Rohrrahmen aus Stahl beziehungsweise Chromolybdän. Die Abgase werden über eine zweiflutige Anlage mit kurzen Dämpfern von SC Project neben dem kurzen Heck im Panigale-Style entlassen. Der Twin der Super Duke ist dieser Motor definitiv nicht und die Twins mit 790 und 890 Kubik scheiden ebenso aus wie der Twin von CF Moto mit 650 Kubik.

Aufwändiges Fahrwerk

Beim Fahrwerk zeigt CF Moto Flagge. Eine dicke USD-Gabel von Öhlins mit Stylema-Sätteln von Brembo dominieren die Front. Hinten denkt CF Moto an eine Einarmschwinge mit einer filigranen 6-Speichen-Felge.

Designstudie

Ganz klar: Das ist eine Designstudie. Entwickelt im Forschungszentrum von CF Moto in Europa, sind die Anleihen an aktuellen Supersportlern nicht von der Hand zu weisen. Das Heck lehnt sich stark an Ducati an, die Front ruft recht deutlich nach der aktuellen RSV4 und die Camouflage-Bereiche der Verkleidung sind ein jüngst von Suzuki genutztes Stilmittel. Trotzdem: Wer hätte so einen Vorstoß Ambition von CF Moto erwartet?

Fazit

Nein, die Chinesen zeigen hier weder eine KTM, an die keiner mehr glaubt und auch keine CF Moto, die keiner erwarten würde. Es ist eine solide Designstudie, apart zusammengestellt und basierend auf einfach wirkender Technik von Motor und Chassis. Supersport ist da nur außen. Aber: Starke Ansage von CF Moto und deren Account bei Facebook läuft bei dem Motorrad bestimmt heiß.