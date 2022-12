Ducati Panigale V4 World Champion Replica 2 weltmeisterliche Ducatis für je 63.000 Euro

Am 15. Dezember 2022 feierte Ducati den historischen Doppel-Erfolg – die MotoGP-Weltmeisterschaft und die Superbike-Weltmeisterschaft im Jahr 2022 – noch einmal mit den Fans, mit den Ducatisti.

"Campioni in Piazza 2" – Weltmeisterfeier in Bologna

Die Party hieß "Campioni in Piazza 2", sinngemäß übersetzt: Die 2 Weltmeister auf dem Platz. Und der Platz war die Piazza Maggiore in Bologna. Selbstverständlich waren die beiden Weltmeister, der Italienier Francesco "Pecco" Bagnaia und der Spanier Alvaro Bautista, persönlich vor Ort, um sich feiern zu lassen. Ebenfalls präsent waren Ducati-Chef Claudio Domenicali und der Leiter der Rennsportabteilung Ducati Corse, Luigi Dall’Igna sowie die Werks-Rennteams.

2 Panigale V4 World Champion Replica

In diesem festlichen Rahmen wurden zwei Sondermodelle der Ducati Panigale V4 enthüllt: die World Champion Replica Bagnaia und die World Champion Replica Bautista. Beide sind auf jeweils 260 Exemplare limitiert. Diese Limitierung wird abgeleitet vom Jahr 1926, dem Gründungsjahr des Bologneser Unternehmens. Vorbestellt werden können die World Champion Replicas ab sofort zum gleichen Preis: für 63.000 Euro. Technische Basis ist die Panigale V4 mit V4-Motor samt desmodromischer Ventilsteuerung, 1.103 Kubik und 215,5 PS bei 13.000/min sowie 175 Kilogramm Trockengewicht.

Dekors und Startnummern von Bagnaia und Bautista

Wesentliche Merkmale der World Champion Replicas sind die Lackierungen und Dekors nach den Vorbildern der beiden Rennmaschinen. Dazu gehören auch die Startnummern, die 63 von Bagnaia und die 19 von Bautista. Zudem werden die zweimal 260 Motorräder vom jeweiligen Weltmeister am Tank signiert. Die echten Handsignaturen werden von einer Schicht Klarlack geschützt. Für die Auslieferung an die Ducati-Vertragshändler kommen sogar spezielle Versandkisten zum Einsatz, die ebenfalls an die stolzen Besitzer übergeben werden.

Panigale V4 mit Edelteilen und Straßenzulassung

Konsequenterweise wird bei den World Champion Replicas auf den Soziusplatz verzichtet, davon abgesehen handelt es sich um vollwertige Motorräder mit Straßenzulassung. Ebenfalls straßenzugelassen ist der 2 Kilogramm leichtere Schalldämpfer von Akrapovic mitsamt Carbon-Hitzeschild am hinteren Krümmer. Zudem inklusive ist eine Trockenkupplung mit 9 Scheiben, Typ STM-EVO SBK sowie die Stylema R-Bremszangen und MCS-Bremszylinder mit Ferneinstellung von Brembo, gefräste einstellbare Fußrasten von Rizoma und eine Racing-Verkleidungsscheibe. In die gefräste obere Gabelbrücke wird per Laser der Replica-Name und die Nummer eingraviert. Dazu gibt’s noch ein Echtheitszertifikat. Unterm Strich sind die Replicas angeblich 3 Kilogramm leichter als eine Standard-Panigale V4: Trockengewicht 172 Kilogramm.

World Champion Replicas mit Zubehör

Garniert werden die World Champion Replicas mit diversen Abdeckungen aus Carbon, etwa an den Rädern und an den Bremsen. Für die Abdeckung an der Aluminium-Einarmschwinge kommt ein Materialmix aus Carbon und Titan zum Einsatz. Alvaro Bautistas Superbike-Replica bekommt zudem einen Tank aus gebürstetem Aluminium. Zum Lieferumfang beider Replicas gehören eine spezifische Abdeckplane und das Datenerfassungssystem Ducati Data Analyser+. Für Rennstreckeneinsätze stehen entsprechende Zubehörteile und Teilekits zur Verfügung, beispielsweise ein offener Carbon-Kupplungsdeckel oder Abdeckungen zum Entfernen der Rückspiegel und des Kennzeichenhalters. Doch vermutlich werden die meisten dieser insgesamt 520 World Champion Replicas eher geschont – oder gleich direkt in Sammler-Garagen geschoben.

Umfrage 10263 Mal abgestimmt Limited Editions - attraktive Sammlerstücke für Fans oder nur Geldmacherei? Attraktive Sammlerstücke für Fans. Etwas Besonderes, hätte ich auch gerne. Nur Geldmacherei. Standard ist preisgünstiger. mehr lesen

Fazit

Ab 25.490 Euro gibt’s derzeit eine neue Ducati Panigale V4, insofern erscheinen die 63.000 Euro für eine World Champion Replica sehr stolz. Doch sehr stolz ist Ducati völlig zu Recht auf den historischen Doppel-Erfolg in beiden Motorrad-Top-Rennserien anno 2022. Und die Sammler, die eines der zweimal 260 Exemplare ergattern, werden wohl ebenfalls sehr stolz sein.