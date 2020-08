Honda CBR 600 RR Neuer 600er-Sportler kommt mit Winglets

Honda arbeitet an einem neuen 600er-Supersportler. Premiere feiert die neue CBR 600 RR am 21. August 2020. Jetzt gibt es ein erstes Teaser-Video.

Bereits seit dem Frühjahr 2020 kursierten Spekulationen über eine neue Honda CBR 600 RR, die womöglich bereits im Herbst 2020 der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte. Den Marktstart könnte der neue Honda-Supersportler demnach bereits im Modelljahr 2021 antreten. Jetzt liefert Honda ein erstes Teaservideo und ein erstes Bild zum neuen kleinen Sportler und nennt auch das Premierendatum. Am 21. August sollen die Hüllen fallen.

TFT-Display und Winglets

Eigentlich hatte Honda die CBR 600 RR, zumindest in Europa, aufgrund der seit 2016 geltenden Euro4-Norm aus dem Modellprogramm genommen. Damals schien es so, als seien 600er-Sportler ein Auslaufprodukt. Allerdings feierten die "kleinen" Supersportler zuletzt eine Art "Mini"-Comeback, wie die Yamaha YZF-R6 und die Kawasaki ZX-6R zeigen. Nun wird auch Honda in den 600er-Supersportler-Markt zurückkehren. Bei der Neugestaltung orientiert sich die neue CBR 600 RR an der Fireblade, die für 2020 neu aufgelegt wurde und in der Modellbezeichnung neuerdings ein weiteres R hinter dem Doppel-R trägt. Das bekommt die kleine Schwester aber nicht.

Honda TFT-Display im Cockpit.

Das Video enthüllt jetzt erste Details der neuen CBR 600 RR. Sie trägt den Auspuffendtopf wieder unter dem Heck. Im Cockpit sorgt ein großes TFT-Display für umfangreichen Informationsfluss und vorne an den Verkleidungsflanken sind eindeutig kleine Winglets im MotoGP-Stil zu erkennen. Dazu trägt das Video-Bike einen HRC-Look – was auf eine SP-Variante hindeuten könnte. Honda verspricht auch moderne Regelsysteme sowie eine Leistung auf Höhe der Zeit – was immer das in PS heißen wird. Immerhin zeigt das Display den roten Bereich bei 15.000/min an. Eine EU-Homologation scheint Honda allerdings nicht anzustreben, auch wenn der 600er-Vierzylinder fit für die Euro 5 wäre, so werden sich wohl nur Fans in den USA und Asien über den neuen kleinen Sportler freuen können.

Fazit

Wenn Honda bei der 600er ähnlich aggressiv entwickelt hat wie bei der großen Fireblade, dann steht den 600er-Supersportler von Kawasaki und Yamaha bald eine neue und durchaus ernstzunehmende Konkurrent ins haus.