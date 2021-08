Kawasaki Ninja 650 (MY 2022) in Pearl Robotic White

Kawasaki Ninja 650 Modelljahr 2022 Neue Farboption Pearl Robotic White

In Deutschland gibt es die Kawasaki Ninja 650 aktuell in drei Farbvarianten: in Grün mit etwas Schwarz und ein bisschen Weiß (Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White), in Schwarz mit ein bisschen Grün und Weiß (Metallic Spark Black/Pearl Blizzard White) und in Schwarz (Metallic Spark Black).

Für das Modelljahr 2022 präsentierte Kawasaki nun eine neue Option: Pearl Robotic White. Bei dieser Lackvariante dominiert an der Verkleidung die Farbe Weiß, gepaart mit etwas Mattschwarz und grünen Akzenten. Dadurch wirkt der Mittelklasse-Sportler möglicherweise etwas erwachsener und könnte ein breiteres Publikum ansprechen. Die Farboption wurde noch nicht offiziell für den deutschen Markt bestätigt, wir gehen jedoch davon aus, dass sie auch hierzulande die Modellpflege 2022 der Ninja 650 einläutet.

Abgesehen von der neuen Farbe Pearl Robotic White gibt es an der Kawasaki Ninja 650 keine weiteren Änderungen. Sie wird weiterhin von dem 649 cm³ großen Zweizylindermotor mit 8 Ventilen und DOHC-Anordnung angetrieben. Der Motor wurde auf eine maximale Leistung von 68 PS bei 8.000/min und ein maximales Drehmoment von 64 Nm bei 6.700/min abgestimmt und ist mit einem 6-Gang-Getriebe gekoppelt.

Im Cockpit informiert weiterhin das seit 2020 bekannte 4,3-Zoll große TFT-Display. Piloten können dabei zwischen einem hellen und dunklen Hintergrund wählen. Die Bildschirmhelligkeit passt sich aber auch automatisch den Lichtverhältnissen an. Zudem lässt sich die Smartphone-App "Ridelogy" mit der Ninja 650 koppeln. Durch die App können beispielsweise der Kilometerstand, die aktuelle Tankanzeige oder der nächste Service auf dem Smartphone eingesehen werden.

Fazit

Ob eine der aktuell angebotenen Farben für das neue Pearl Robotic White weichen muss, ist noch nicht bekannt. Naheliegend wäre aber, wenn der neue Lack das bisherige "Metallic Spark Black/Pearl Blizzard White" ersetzen wird.