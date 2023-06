Totgesagte glauben länger. So könnte die immer noch rührige Supersport-Szene mit den 600ern betitelt werden. Was haben wir seit Euro 4 im Jahr 2016 nicht alles über den Tod hochdrehender Supersportler gehört, und was haben die Hersteller nicht alles getan, damit wir das glauben. 2023 dreht sich einiges. Die Supersport-Klasse darf mehr Hubraum haben, und erst bringt Kawasaki die ZX-4R aus Asien in die USA und nach Europa, und dann noch die ZX-6R aus den USA zurück nach Europa. Beides eigentlich totgesagte und geglaubte Motorenkonzepte mit irrwitzigen Drehzahlen über 13.000 Touren. Aber offensichtlich sind Emissionsnormen nur ein willkommenes Schreckgespenst für schwächelnde Segmente. Was umgekehrt nur heißen kann: Kawasaki glaubt an den Supersport in Europa.