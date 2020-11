Kawasaki ZX-10R/RR Weitere Bilder vom neuen Superbike

Kawasaki hat in der Saison 2020 mit Jonathan Rea zum sechsten Mal in Folge den Weltmeistertitel bei den Superbikes geholt – dieses mal allerdings deutlich knapper als zuvor. Zeit für Kawasaki die ZX-10R etwas aufzuwerten. Zudem steht die Umstellung auf Euro 5 an.

Neue Nase, keine Flügel

Erste Bilder der neuen Superbike-Generation sind jetzt in Australien aufgetaucht, wo Hersteller zur Zertifizierung neuer Modelle neben Daten auch Bilder einreichen müssen. Die Qualität der Fotos ist schlecht, dennoch lassen sich erste Veränderungen ausmachen. Die Verkleidungsfront zeigt sich komplett neu gestaltet und nimmt dabei Anleihen am Design der Kompressor-Schwestermodelle. Die Scheinwerfer erhalten ein neues Layout und tragen LED-Technik. Angepasst an die neue Nase zeigen sich auch die Seitenverkleidungen. Üppiges Flügelwerk wie bei verschiedenen Wettbewerbsmodellen ist nicht auszumachen. Dafür gibt es offensichtlich im Cockpit ein weiterentwickeltes TFT-Display mit farbiger Anzeige.

Insgesamt scheint es sich bei der neuen ZX-10 R also nicht um ein kompett neues Modell zu handeln, sondern nur eine Evolution des aktuellen Superbikes. Entsprechend erwarten wir auch bei der Technik keine großen Sprünge. Der 998 cm³ große Reihenvierzylinder dürfte also weiter knapp über 200 PS abgeben – auch mit Euro-5-Einstufung.

Superbike-Team zeigt neue ZX-10 RR

Weitere Blicke auf die kommende ZX-10 R/RR erlaubt das Kawasaki Superbike-Team, die mit dem neuen Modell erste Wintertestfahrten unternommen und dazu ein Video ins Netz gestellt hat. Weitere Bilder hat das Rennteam über seine Facebook-Kanal geteilt.