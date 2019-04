Im Mai 2017 verunglückte der amerikanische Superbike-Star und MotoGP-Weltmeister von 2006 in Italien bei einem Rennrad-Unfall tödlich. Jetzt hat der große US-Ducati-Händler MotoCorsa aus Portland ein Tribute-Bike für den Rennfahrer aufgebaut, das im Rahmen des MotoGP-Laufs in Texas vorgestellt wurde und später auf ebay zu Gunsten der Nicky Hayden-Stiftung versteigert werden soll. Die Auktion wird auch einen Sofortkaufpreis tragen, der sich mit 69.900 Dollar an der Hayden-Startnummer 69 anlehnt. Hayden, der zuletzt für Honda in der Superbike-WM in die Lenkstummel griff, war von 2009 bis 2013 für Ducati in der MotoGP am Start.

Unikat mit vielen edlen Teilen

Die von MotoCorsa aufgebaute Ducati Panigale V4 orientiert sich am Werksrennmotorrad von Hayden aus der MotoGP-Saison 2012. Das komplette Dekor des Unikats ist von Hand lackiert, hier wurde nichts geklebt und überlackiert. Zudem wurde das Bike umfangreich mit Teilen aus dem Ducati-Performance-Programm aufgerüstet. So trägt die Panigale V4 unter anderem einen Akrapovic-Auspuff, edelste Öhlins-Federelemente, ultraleichte BST-Karbonfelgen, einen Öhlins-Lenkungsdämpfer, ein Trockenkupplungskit, eine Rennfußrastenanlage sowie verschiedene Karbonabdeckungen.

Die Auktion für die MotoCorsa Ducati Panigale V4 Tribute Nicky Hayden soll im Sommer steigen, ein genaues Datum nannte MotoCorsa noch nicht.