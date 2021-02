QJ Racer 350 für Benelli? 350er Supersportler von Benelli-Mutter

Als QJ Racer 350 geistert die kleine Rennsemmel durchs Netz und zeigt: Das runde Emblem auf der Seitenverkleidung auf Höhe des Zylinderkopfs wäre perfekt durch das von Benelli ersetzbar.

Motor und Leistung

Die erkennbaren Komponenten wie Motor, Rahmen und Gabel der QJ Racer 350 erinnern sehr stark an die der in Deutschland angebotenen Benelli BN 302: Sie treibt ein Reihenzweizylinder mit Wasserkühlung und Vierventiltechnik an und dessen Gehäuse und Einbaulage in der vermeintlichen Racer 350 kommt der BN 302 schon sehr nahe. Aus 300 Kubik schöpft der Twin 38 PS bei 11.000 Touren und schickt bei 9.750 Umdrehungen knapp 26 Nm in ein Sechsganggetriebe. Eine 350er Version mit über 40 PS und mehr als 30 Nm wäre möglich.

Benelli 752S Benelli BN 302. Mit Blick auf Motorgehäuse und Rahmen wird die technische Verwandschaft mit der QJ Racer 350 klar.

Rahmen und Fahrwerk

Trotz der optischen Verwandtschaft des Rahmens der BN 302 unterscheiden sich Schwinge und Einbaulage der Racer 350 von QJ deutlich: Das markante seitlich liegende Federbein der Benelli mit ihrer schicken Rohr-Schwinge fehlt der Racer 350. Sie hat zwar eine ähnlich geschwungende Gull-Wing-Schwinge, stützt sich aber über ein Zentralfederbein am Stahlrahmen ab und lässt so dem Under-Engine-Auspuff den nötigen Platz, im Verlauf und Position der Benelli verwandt. An der Front finden sich erneut sehr vergleichbare Bauteile: Die silber-farbene USD-Gabel und die axial angeschraubten Bremssättel beißen ABS-gesteuert in Doppelscheiben.

QJ Die QJ Racer 350 im Design mit klaren italienischen Anleihen, stellt man sich das Benelli-Emblem an der Seite vor, würde Italien ja wieder passen.

Supersport-Mix

Der chinesischen Design-Kultur folgend ist die neue Supersport-Verkleidung der QJ Racer 350 eine Design-Essenz aktueller Supersport-Modelle: Erinnert die Front noch an eine Ducati Supersport, könnte der Tank auch eine Panigale V4 schmücken. Der Mix macht aber viel her.

QJ ... hier leistet er 38 PS und 27 Nm. Als 350er etwas mehr.

Preise und Verfügbarkeit

Ob QJ auf die Racer 350 auch irgendwann das Emblem von Benelli klebt ist bisher nicht bekannt. Motorräder unter der Marke QJ werden in Europa aber bislang nicht vertrieben.

Fazit

Benelli bringt sich in letzter Zeit eher mit größeren Motoren ins Spiel, da wäre es unwahrscheinlich, wenn der chinesische Mutterkonzern ein Sportbike in der 350er-Klasse auf den europäischen Markt bringen würde.