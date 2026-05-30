Supersportliche 125 PS aus China: QJMotor SRK 800 RC für 10.999 Euro

Als SRK 800 RR gibt es ein sportliches Vierzylinder-Modell vom großen chinesischen Hersteller QJMotor schon länger, allerdings trotz Doppel-R mit nur 95 PS. Damit ist man moderat-sportlich unterwegs, in der beliebten Mittelklasse-Liga mit Honda CBR 650 R oder Triumph Daytona 660 – und eben noch etwas preisgünstiger dank made in China.

QJMotor SRK 800 RC als neues Supersport-Modell Doch statt sich auf dieser Basis auszuruhen, greift QJMotor supersportlich an, sogar in der Supersport-Weltmeisterschaft, mit der SRK 800 RS. Direkt davon abgeleitet gibt es nun ein neues Serienmodell, Euro-5+-konform und auch in Deutschland erhältlich: die QJMotor SRK 800 RC.

Vierzylinder-Motor mit 778 Kubik und 125 PS In der QJMotor SRK 800 RC leistet der Reihenvierzylinder-Motor mit 778 Kubik und 16 Ventilen (dohc) bis zu 125 PS (92 kW) bei 12.000/min. Und das 6-Gang-Getriebe ist ab Werk mit einem Quickshifter kombiniert. Herstellerangabe zur Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h.

Aluminium-Rahmen und einstellbares Fahrwerk Brückenrahmen und Hinterradschwinge der QJMotor SRK 800 RC sind, wie in der Supersport-Klasse seit Jahrzehnten üblich, aus Aluminium gefertigt. Federbein und Upside-down-Telegabel von QJ-Partner Marzocchi sind einstellbar, sogar ein stabilisierender Lenkungsdämpfer ist vorhanden.

Bremsen von Brembo und Reifen von Pirelli Für standesgemäße Bremsen-Performance setzt QJMotor bei der SRK 800 RC auf Komponenten von Brembo, für sportlichen Grip auf Reifen von Pirelli – obendrein mit Reifenluftdruck-Anzeigen im TFT-Display. ABS ist selbstverständlich, eine Schlupfregelung (TCS) ist ebenfalls an Bord.

Mehr Hubraum, mehr Leistung und etwas mehr Gewicht Fahrbereit, mit gefülltem Benzintank (16 Liter) wiegt die QJMotor SRK 800 RC angeblich 205 Kilogramm. Damit hat sie in der Supersport-Klasse ein paar Kilo Übergewicht. Aber dafür hat sie ja auch ein paar Kubik sowie ein paar PS mehr.

QJMotor SRK 800 RC – Preis in Deutschland Direkte Konkurrentinnen für die QJMotor SRK 800 RC sind Honda CBR 600 RR (121 PS, 193 kg) und Kawasaki Ninja ZX-6R (124 PS, 198 kg), und deren stolze Preise liegen aktuell über 13.000 Euro. Da erscheinen die 10.999 Euro für die aufgerundete 800er von QJMotor vergleichsweise preisgünstig. Viel günstiger ist allerdings die QJMotor SRK 800 RR, die für 8.399 Euro weiterhin erhältlich ist.