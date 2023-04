Suzuki GSX-R 1100 Restomod Umbau Kult-Gixxer als grüner Bandit

Eine derzeit besonders populäre Nische bei den Youngtimern sind die Classic Superbikes. Und die GSX-R-Modelle von Suzuki beanspruchen ihr relativ großes Abteil in dieser Nische. Längst zu Kult-Material gereift sind die legendären Ur-Modelle der Gixxer aus den 1980er-Jahren. Die mit dem markanten Knick im damals fortschrittlichen Aluminium-Rahmen. Stolze Besitzer einer "Knicker-Gixxer" haben zwei respektvolle, ehrwürdige Optionen: komplett original bewahren oder restaurieren – oder gekonnt und stilvoll optimieren, Stichwort Restomod.

Mecum Auctions Knicker-Gixxer: typischer Aluminium-Rahmen der frühen GSX-R-Modelle von Suzuki. Hier mit Yoshimura-Verkleidung und mit Skoal Bandit-Lackierung.

Suzuki GSX-R 1100 Skoal Bandit Special

Eine besonders auffällige Restomod-GSX-R 1100 kam im April 2023 bei Mecum Auctions unter den Hammer. Für 20.900 US-Dollar, umgerechnet circa 19.000 Euro. Bei der im Rahmen der Glendale 2023 Auction in Arizona versteigerten Suzuki handelte es sich ursprünglich, im Original, um eine GSX-R 1100 aus dem ersten Baujahr: 1986. Sie war damals von Suzuki aus Japan nach Kanada geliefert worden.

Replika von der Replika

Skoal Bandit ist eine Schnupftabakmarke aus den USA, die in der Geschichte des Motorsports, auf 4 und auf 2 Rädern, oft als Sponsor in Erscheinung getreten ist. Unter anderem im Motorrad-Grand Prix, in der goldenen Ära der Zweitakt-500er. Besonders in den englischsprachigen Ländern brannte sich die vom australischen Rennfahrer Paul Lewis gefahrene 500er von Suzuki dauerhaft ins Gedächtnis der Fans ein. Mitsamt dem grünen Skoal Bandit-Dekor.

In Großbritannien legte Suzuki eine auf 50 Exemplare limitierte Replika-Edition der GSX-R 750 auf. Davon inspiriert wurde weltweit entsprechend umgebaut, auf GSX-R-Basis, sowohl 750er als auch 1100er.

Restomod von Drew Halliday aus Kanada

Einer dieser Suzuki-Fans und Umbauspezialisten ist der Kanadier Drew Halliday. Er packte diese 1100er-GSX-R, Jahrgang 1986, unter dem Motto Restomod an. Über einen Zeitraum von zwei Jahren rüstete er seinen Gixxer auf. Dem luft-ölgekühlten Reihenvierzylinder-Motor verpasste er einige zeitgenössische Upgrades.

Motor-Tuning mit Teilen von Yoshimura

Konkret: Tuningteile von Yoshimura. Bei der schlanken und kaum schallgedämpften 4-in-1-Abgasanlage von Yoshimura handelt es sich angeblich sogar um ein Original aus dem Jahr 1986 und somit um eine ganz spezielle Rarität. Modern hingegen ist die eigens adaptierte und abgestimmte Zündanlage: elektronisch und digital. In Summe dürfte die Spitzenleistung von den einst originalen rund 130 PS deutlich gesteigert worden sein. Eine Zahl wurde hierzu zwar nicht genannt, doch über 150 PS dürfen unterstellt werden.

Mecum Auctions Rare Tuning-Komponente, ebenfalls aus dem Jahr 1986: die 4-in-1-Abgasanlage von Yoshimura.

Fahrwerk und Bremsen modernisiert

Umso sinnvoller erscheinen die Modernisierungsmaßnahmen am Fahrwerk. Öhlins-Federbein und Upside-down-Telegabel sind voll einstellbar, wobei die Gabel nicht goldfarben glänzt, sondern stattdessen mit dunkler Kohlenstoffbeschichtung beeindruckt. Hinterradschwinge und breit bereifte 17-Zoll-Räder übernahm Drew Halliday von einem späteren GSX-R-Modell. Ebenso die Bremsen, mit radial angeschraubten Vierkolbenzangen von Tokico vorn.

Mecum Auctions Upgrades und Updates sind erlaubt beim Restomod-Umbau: Upside-down-Gabel mit dunkler Kohlenstoffbeschichtung und radial angeschraubte Vierkolben-Bremszangen.

Lackierung vom Superbike-Spezialist

Einige Karosserieteile stammen ebenfalls von Yoshimura aus dem Rennsport, doch noch wichtiger fürs Erscheinungsbild dieses Restomod-Gixxers war schließlich die Lackierung der Verkleidung. Die wurde von Hand durchgeführt vom international renommierten Superbike-Lackierer Scott Johnson, der sich weitgehend an die originale Skoal Bandit-Vorlage von Dream Machine aus England hielt. Unterm Strich ein sehr guter Deal – für den anonymen Glückspilz, der diesen speziellen Edel-Gixxer für 20.900 Dollar ersteigert hat.

Fazit

Grün, eigentlich typisch für Kawasaki – und ausnahmsweise für Suzuki, wenn es sich um das legendäre Dekor vom Motorsport-Sponsor Skoal Bandit handelt. Die von Drew Halliday in Kanada zwei Jahre lang neu aufgebaute Suzuki GSX-R 1100 ist ein prächtiges Beispiel für den Restomod-Ansatz: nicht streng originalgetreu, sondern mit Upgrades und Updates für Motor und Fahrwerk. Unterm Strich erscheinen die 20.900 Dollar günstig, für die der spezielle Edel-Gixxer im April 2023 versteigert wurde.