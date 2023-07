Hommage an die legendäre Suzuki

Hayabusa – diesen Namen kennt wohl jeder in der Motorradszene. Das Aushängeschild von Suzuki debütierte 1998 auf der Intermot in Deutschland, bevor es 1999 auf den Markt kam. Als erstes Speed-Bike erreichte sie eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h. Das brachte ihr weltweite Berühmtheit ein. Dabei kam die Modellbezeichnung Hayabusa nicht von ungefähr: Die inzwischen legendäre Suzuki wurde nach dem japanischen Wanderfalken benannt, der im Sturzflug Geschwindigkeiten über 300 km/h erreichen kann.

2023, nach 25 Jahren, feiert Suzuki die Hayabusa mit einem Sondermodell – mit der Hayabusa 25th Anniversary Edition. Technisch unveränderte Basis hierfür ist die Suzuki Hayabusa der aktuellen, dritten Generation. Unter der aerodynamisch optimierten Verkleidung arbeitet also der ebenso berühmt-berüchtigte wie bewährte, wassergekühlte Reihenvierzylinder-Motor mit 1.340 Kubik. Dessen Euro-5-konforme Eckdaten lauten: 190 PS (140 kW) bei 9.700/min, 150 Nm bei 7.000/min.

190 PS und 299 km/h als hoher Hayabusa-Standard

Ein paar zusätzliche PS stellt das Ram-Air-System bei hohen Geschwindigkeiten in Aussicht. Wie schon seit Jahren üblich, bleibt die Höchstgeschwindigkeit jedoch auch beim Jubiläumsmodell elektronisch auf 299 km/h begrenzt. Für adäquat stabiles Fahrverhalten sorgen der Doppelschleifen-Aluminiumrahmen und die einstellbaren Fahrwerkskomponenten von Kayaba (KYB). Ebenso die Stylema-Bremsen von Brembo. An der dritten Hayabusa-Generation ist ein breites Sammelsurium an elektronischen Assistenten zu finden, etwa der Tempomat oder der bidirektionale Quickshifter. Selbstverständlich auch ABS und Schlupfregelung, jeweils schräglagenoptimiert.