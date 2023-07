Mit dem gesamten GYTR Pro-Teilesortiment werden die 25 Exemplare der 25th Anniversary Edition aufgerüstet. Außerdem werden sie einzeln und sorgfältig in Handarbeit aufgebaut, ausgehend vom teilcarbonisierten Rahmen. Von spezialisierten Mechanikern in einem der 25 GYTR Pro-Shops in Europa. Abschließend bekommt die Limited Edition die Sonderlackierung samt Dekors zum Jubiläum verpasst. Damit soll sie unmissverständlich als "ultimatives Track-Tool" zu erkennen sein.

Fast-Werks-Superbike für 159.000 Euro

Mit der Spezial-Ausstattung, die "so nah wie möglich" an ein Werks-Superbike von Yamaha heranreicht, kann die 25th Anniversary Edition nur online reserviert werden. Genau genommen können Kaufinteressenten sich auf die Reservierungs-Warteliste setzen lassen. Sollten sie schließlich zum Zug kommen, bezahlen sie 159.000 Euro für ihre Jubiläums-R1. Diese sehr stolze Preisangabe unterstellt allerdings 21 Prozent Mehrwertsteuer. In Deutschland, mit 19 Prozent Mehrwertsteuer, müsste sich also genau genommen ein etwas weniger hoher Preis ergeben: rund 156.400 Euro. Doch auf derlei "Peanuts" dürfte es in diesem Fall kaum ankommen.