Ducati MotoGP-Team-Präsentation 2020 Angriff auf den Weltmeistertitel

In den vergangenen Saisons reichte es für Ducati knapp nicht für den Weltmeistertitel. An Honda und allen voran an Serien-Champion Marc Marquez gab es kein Vorbeikommen. Immerhin konnte sich Andrea Dovizioso in den vergangenen drei Saisons zum Vizeweltmeister krönen. In diesem Jahr soll es im vierten Anlauf nun endlich mit dem Titelgewinn klappen. Als Teamkollege geht weiterhin Danilo Petrucci an den Start, der seit der vergangenen Saison beim Ducati-Werksteam unter Vertrag steht und 2019 in der Gesamtwertung auf dem sechsten Platz landete. Der letzte MotoGP-Titelgewinn ist schon einige Jahre her: 2007 konnte sich Casey Stoner zum Champion in der MotoGP krönen.

Präsentation in Bologna

Sechs Wochen vor dem Auftaktrennen in Qatar präsentierte Ducati als erstes MotoGP-Team überhaupt sein neues Motorrad in Bologna. Den Härtetest gilt es aber bereits Anfang Februar in Sepang zu bestehen, wenn die ersten Tests in diesem Jahr auf dem Programm stehen. Besonders viele Details über das neue Bike hat Ducati bisher nicht preisgegeben. Die Lackierung der 2020er-Desmosedici erinnert dabei stark an das Vorjahresmodell. Die Grundlackierung ist weiterhin in Rot gehalten. An einigen Stellen gibt es zudem schwarze Farbelemente. Etwas größere, zumindest optische Anpassungen, gibt es am Arbeitsgerät von Andrea Dovizioso. Der italienische Vizeweltmeister hat das Design seiner Startnummer, seines Schriftzuges und seines Helmes geändert.

Ducati In der neuen Saison soll es endlich mit dem Weltmeistertitel klappen.

Team-Kollege Danilo Petrucci will in seiner zweiten Saison beim Werksteam die eher schwachen Auftritte aus der zweiten Saisonhälfte 2019 vergessen machen. Viel mehr möchte Petrucci an seinen ersten Sieg in der MotoGP in Mugello anknüpfen. Als Testfahrer steht übrigens Michele Pirro unter Vertrag.

Weltmeistertitel ist das Ziel

Ducati-Chef Claudio Domenicali und Ducati Corse General Manager Luigi Dall’Igna nutzten die Veranstaltung in Bologna ebenfalls dazu, sich über die Ziele für die neue Saison zu äußern. Nach den Vizeweltmeisterschaften in den vergangenen Jahren soll in der neuen Saison der Titel her. Zwar sei man über die Entwicklung und die Ergebnisse in den letzten Jahren zufrieden, 2020 soll es aber nun endlich zum ganz großen Coup reichen. Man sei zufrieden mit den technischen Fortschritten des neuen Motorrads und zudem stolz darauf, der einzige europäische Hersteller zu sein, der im Titelkampf in der MotoGP mitmischen kann.