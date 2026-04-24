Fahrverbot für Rennfahrer: Guy Martin nach 2 Tempoverstößen 6 Monate ohne Führerschein

Der britische Motorradrennfahrer und TV-Moderator Guy Martin ist nach wiederholten Geschwindigkeitsverstößen mit einem sechsmonatigen Fahrverbot belegt worden. Der 44-Jährige räumte zwei Verstöße ein, die sich beim Motorradfahren ereigneten.

Rund 10 km/h und 46 km/h zu schnell Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, wurde Guy Martin am 15. Juli 2025 auf der A50 nahe Leicester mit 46 mph (rund 74 km/h) in einem auf 40 mph (rund 64 km/h) begrenzten Bereich erfasst. Der zweite Verstoß ist auf den 19. März 2026 datiert: Auf der A43 bei Brackley wurde er mit 78 mph (rund 126 km/h) gemessen. Dort galt aufgrund von HS2-Straßenarbeiten eine temporäre Begrenzung von 50 mph (rund 80 km/h) statt der sonst üblichen 70 mph.

Fahrverbot wegen zu vieler Punkte Beide Verstöße wurden laut Bericht jeweils auf einer Honda Africa Twin begangen. Durch die neuen Einträge summierten sich die Punkte auf Martins Führerschein auf mindestens 12, wodurch nach britischem Recht automatisch ein Fahrverbot wegen "Totting up" (Punktekumulierung) ausgelöst wurde.

Martin akzeptiert die Entscheidung und fechtet das Fahrverbot nicht an. Über seine Rechtsvertretung bei Chattertons Solicitors ließ er erklären, er entschuldige sich beim Gericht und werde die sechsmonatige Sperre nicht anfechten. Das Verfahren wurde im Rahmen des "Single Justice Procedure" geführt und vergangene Woche nicht öffentlich am Magistrates’ Court in Loughborough abgeschlossen. Zudem wurde Martin zur Zahlung von insgesamt 1.329 britischen Pfund verurteilt (ca. 1.530 Euro), einschließlich Geldbußen und Verfahrenskosten.

Guy Martin – langjähriger Road-Racing-Pilot Guy Martin ist in Großbritannien als langjähriger Road-Racing-Pilot, insbesondere durch Starts bei der Isle of Man TT, bekannt geworden. Er erreichte dort im Verlauf seiner Karriere zahlreiche Podiumsplatzierungen und fuhr Runden mit einem Durchschnittstempo von über 132 mph (rund 212 km/h).

Neben dem Rennsport ist Martin als Fernsehgesicht präsent, unter anderem mit Dokumentationen rund um Technik, Geschwindigkeit und Rekordprojekte. Aktuell arbeitet er laut Bericht an einem Hochgeschwindigkeitsversuch mit einer modifizierten Suzuki Hayabusa, bei dem er in einem Meilen-Sprint Geschwindigkeiten jenseits der 300-mph-Marke anstrebt (über 480 km/h).