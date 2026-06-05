Neuer Zweitakt-Motor von Kawasaki: 327 Kubik, Einspritzung und Auslasssteuerung

Angekündigt hatte Kawasaki ein neues Zweitakt-Modell – mindestens eines – schon ab Anfang des Jahres 2025 mit Neugier-erweckenden Video- und Sound-Teasern. Entsprechend heißgemacht und gespannt wartete die Zweitakt-Fangemeinde sowie die internationale Enduro- und Motocross-Community auf die offizielle Präsentation.

Neue Kawasaki KX 327 und KX 327 X Anfang Juni 2026 ist es dann endlich so weit: Kawasaki KX 327 und KX 327 X heißen die beiden neuen Zweitakt-Modelle. Typischerweise bedeutet die Zahl in der Modellbezeichnung den Hubraum, hier also genau 327 Kubik. Bemerkenswert: Kawasaki hatte seit circa 20 Jahren keine Zweitakt-Modelle über 250 Kubik zu bieten. Somit sind die neuen 327er als klares Bekenntnis zum Zweitakter – und dessen Zukunft – zu verstehen. Nach dem Motto "Totgesagte leben länger".

Neuer Zweitakt-Motor von Kawasaki – Technik und Daten Allerdings kann Kawasaki es sich Mitte der 2020er-Jahre nicht leicht machen und einfach einen neuen, großen Zweitakter vorstellen. Der Einzylinder für die KX 327/X ist mehr als nur wassergekühlt, er hat eine elektronisch gesteuerte, zweistufige Einspritzung mit einer zweiten, bei hohen Drehzahlen aktivierten Düse und eine speziell darauf abgestimmte Auslasssteuerung.

Zweitakter mit Einspritzung und Auslasssteuerung Beides ist in dieser Form neu bei Kawasaki Motors und soll sowohl die Leistungsentfaltung ("linear") als auch die Kontrollierbarkeit ("messerscharf") optimieren. Zur Modus-Auswahl stehen bei der KX 327/X ein Lenkerschalter sowie Connectivity und Smartphone-App zur Verfügung. Bis zu circa 50 PS sind bei diesem Hubraum zu erwarten.

Retro: Zweitakt-Mischung 1:32 Bisher liegen keine konkreten Angaben zu Spitzenleistung oder maximalem Drehmoment der neuen Kawasaki KX 327/X vor. Dafür zum Mischungsverhältnis: 1:32. Ja, tatsächlich verzichtet Kawasaki beim neuen Zweitakt-Motor auf ein Getrenntschmiersystem mit separatem Öltank samt Pumpe. Stattdessen ist der obere Haupttank für 8,5 Liter Gemisch vorgesehen – wie früher, vor Jahrzehnten üblich. Hier im Verhältnis ein Liter Zweitakt-Öl pro 32 Liter Benzin (1:32).

Modern: Elektrostarter und Lithium-Ionen-Batterie Moderner und komfortabler ist wiederum der Elektrostarter der neuen Kawasaki KX 327/X, kombiniert mit einer kleinen, leichten Lithium-Ionen-Batterie. Und die leichtgängige, hydraulisch angesteuerte Kupplung. Beim Motocross-Modell KX 327 stehen 5 kurz gestufte Gänge zur Verfügung, bei der Enduro-Variante KX 327 X sind es 6 Gänge. Beide Versionen des Triebwerks sind per Ausgleichwelle vibrationsreduziert.

Unterschiede zwischen Kawasaki KX 327 und KX 327 X Ein weiterer Unterschied zwischen Kawasaki KX 327 und KX 327 X ist das Hinterrad-Format: Enduro-Standard 18 Zoll bei der KX 327 X, für Motocross optimiert in 19 Zoll bei der KX 327. Gleich sind die 21 Zoll am Vorderrad sowie die standesgemäß robuste Qualität von Zulieferer Excel. Als maximal leichte MX-Variante verzichtet die KX 327 auf Handprotektoren und weitere Abdeckungen sowie auf den Seitenständer.

Aluminium-Fahrwerk für Motocross und Enduro Aktueller Fahrwerk-Standard im Motocross sind Rahmen und Schwinge der neuen Kawasaki KX 327, gefertigt aus Aluminium. Werksangaben zum offenbar geringen Gewicht liegen indes noch nicht vor. Ebenso relevant sind die Fahrwerkskomponenten von Kayaba (KYB), Federbein und Upside-down-Telegabel sind hier selbstverständlich voll einstellbar. Die Enduro KX 327 X übernimmt dieses Fahrwerks-Setup ohne wesentliche Änderungen.

Kawasaki KX 327 und KX 327 X – Preise für 2027 Eigentlich starten die Kawasaki KX 327 sowie die KX 327 X als 2027er-Modelle, doch spätestens Ende des Jahres 2026 soll die Auslieferung beginnen. In den USA sind sogar schon die Preise bekannt: 9.099 US-Dollar für die KX 327, 9.699 US-Dollar für die KX 327 X. Euro-Preise liegen bislang nicht vor, und eine reguläre EU-Straßenzulassung der neuen Zweitakt-Modelle ist sehr unwahrscheinlich. Wenn, dann allenfalls für die Enduro KX 327 X in unwürdig gedrosseltem Zustand – wie kürzlich beim aufgebauschten Skandal um KTM thematisiert.