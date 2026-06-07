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Bilanz aus 25 Jahren: Motorrad-Neuzulassungen von 2000 bis 2025

Motorrad-Neuzulassungen der letzten 25 Jahre
Motorradmarkt-Bilanz aus 25 Jahren

Bilanz aus 25 Jahren: Von der Jahrtausendwende bis heute verschob sich der deutsche Motorradmarkt um mehr als nur ein paar Prozentpünktchen. Wir begeben uns auf eine Zahlenreise durch das jüngste Vierteljahrhundert der Neuzulassungsstatistiken.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.06.2026
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Motorrad-Neuzulassungen der letzten 25 Jahre, 2000 - 2025
Foto: Motor Presse Stuttgart

Hinter Zahlen stecken Entwicklungen. Die der deutschen Motorrad-Neuzulassungen der vergangenen 25 Jahre beginnt mit einer kleinen Ernüchterung: Nach der "Zulassungsflut" des Jahres 2024 folgte erwartungsgemäß 2025 eine kleine Ebbe. Rund 55.000 Motorräder ("Krafträder" über 125 cm³) weniger als im Vorjahr bekamen erstmals ein Kennzeichen. Verglichen mit dem Millenniumsjahr 2000 schrumpfte der Markt binnen 25 Jahren um fast 44 Prozent – von 170.636 auf 96.071 Einheiten.

Doch wer daraus die simple Geschichte eines Niedergangs ableiten will, springt zu kurz. Denn dieses Vierteljahrhundert zeigt vor allem, dass sich der Markt stetig verändert: Hersteller stiegen auf, andere stürzten ab, Segmente verschwanden beinahe, während neue den Ton angeben.

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