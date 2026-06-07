Bilanz aus 25 Jahren: Motorrad-Neuzulassungen von 2000 bis 2025

Hinter Zahlen stecken Entwicklungen. Die der deutschen Motorrad-Neuzulassungen der vergangenen 25 Jahre beginnt mit einer kleinen Ernüchterung: Nach der "Zulassungsflut" des Jahres 2024 folgte erwartungsgemäß 2025 eine kleine Ebbe. Rund 55.000 Motorräder ("Krafträder" über 125 cm³) weniger als im Vorjahr bekamen erstmals ein Kennzeichen. Verglichen mit dem Millenniumsjahr 2000 schrumpfte der Markt binnen 25 Jahren um fast 44 Prozent – von 170.636 auf 96.071 Einheiten.