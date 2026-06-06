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BMW R 1350 GS: Wann kommt die neue BMW GS mit noch stärkerem 1350er-Boxer?

Neue BMW R 1350 GS für 2027 oder 2028?
BMW GS - wann kommt die Neue mit 1350er-Boxer?

Noch mehr Hubraum und noch mehr Power für den Boxer? Dabei spricht vieles dafür, dass BMW die nächste Evolutionsstufe der Topseller-GS etwas weniger sportlich, also wieder komfortabler ausrichtet. Nach numerischer und chronologischer BMW-Tradition müsste die neue R 1350 GS spätestens 2028 erscheinen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.06.2026
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BMW R 1350 GS (Kar Lee, 06/2026)
Foto: Kardesign/Kar Lee

Die aktuelle BMW R 1300 GS markiert einen deutlichen Einschnitt: Kompakter, kräftiger, fahraktiver – kaum eine große GS zuvor wirkte derart konzentriert. BMW verlagerte Gewicht, straffte die Ergonomie und verlieh dem Flaggschiff auch motorisch mehr Nachdruck. Die 1300er fährt präziser und leichtfüßiger als ihre 1200er- und 1250er-Vorgängerinnen. Und viele Fahrer schätzen genau das.

BMW entwickelt bereits die nächste Evolutionsstufe der Boxer-GS

Doch wie so oft in der neuzeitlicheren BMW-Rechnung könnte bereits die nächste, bereits in Entwicklung befindliche Version der Boxer-GS eine leichte Kurskorrektur mit sich bringen. Denn die GS war nie ausschließlich sportlich angelegt. Ihre eigentliche Stärke liegt darin, große Distanzen mühelos wirken ...

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