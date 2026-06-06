BMW R 1350 GS: Wann kommt die neue BMW GS mit noch stärkerem 1350er-Boxer?

Die aktuelle BMW R 1300 GS markiert einen deutlichen Einschnitt: Kompakter, kräftiger, fahraktiver – kaum eine große GS zuvor wirkte derart konzentriert. BMW verlagerte Gewicht, straffte die Ergonomie und verlieh dem Flaggschiff auch motorisch mehr Nachdruck. Die 1300er fährt präziser und leichtfüßiger als ihre 1200er- und 1250er-Vorgängerinnen. Und viele Fahrer schätzen genau das.

BMW entwickelt bereits die nächste Evolutionsstufe der Boxer-GS

Doch wie so oft in der neuzeitlicheren BMW-Rechnung könnte bereits die nächste, bereits in Entwicklung befindliche Version der Boxer-GS eine leichte Kurskorrektur mit sich bringen. Denn die GS war nie ausschließlich sportlich angelegt. Ihre eigentliche Stärke liegt darin, große Distanzen mühelos wirken ...