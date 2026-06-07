Bauern-Enduros von Yamaha: AG 125 und AG 200 F von "Down under"

AG ist hier die Abkürzung für Agriculture, und AG-Motorcycles haben insbesondere "Down under" Tradition, in Australien und Neuseeland. Eines der bekanntesten AG-Modelle ist die Kawasaki Stockman, doch auch im Yamaha-Angebot werden die Aussie-Farmer fündig – sogar zweimal.

Yamaha AG 125 – Leichtkraftrad für landwirtschaftliche Einsätze In jeglicher Hinsicht ein Leichtkraftrad ist die Yamaha AG 125. Sie wiegt angeblich nur 113 Kilogramm, mit 11 Liter Sprit im Tank. Und das trotz ihrer landwirtschaftlichen Zusatzausrüstung wie zwei Gepäckträgern an Front und Heck, zwei Seitenständern rechts und links sowie dem geschlossenen Kettenkasten. Ebenso matschresistent sind die klassischen Trommelbremsen an beiden Drahtspeichenrädern.

Luftgekühlter Einzylinder-Motor mit rund 10 PS Bis zu rund 10 PS leistet der luftgekühlte Viertakt-Einzylinder-Motor der Yamaha AG 125, eine ältere Konstruktion mit 2 Ventilen und 5-Gang-Getriebe. Wichtiger für die Praxis, also für Ackerbau und Viehzucht, ist der explizite Hinweis auf Kickstarter plus Elektrostarter. Nicht nur klassisch, sondern auch einfach zu reparieren sind der Vergaser und die Glühlampen.

Yamaha AG 200 F – besonders beliebt bei Farmern "down under" Konzeptionell gleich aufgebaut und ausgerüstet wie die Yamaha AG 125 ist die Yamaha AG 200 F. Zusätzlich hat die 200er einen Feststellmechanismus am Kupplungshebel, der bestimmte Arbeiten erleichtert, etwa das Kontrollieren und Flicken entlang von Weidezäunen.

Technische Daten, Motor, Leistung und Gewicht Die Eckdaten der Yamaha AG 200 F: luftgekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor mit 196 Kubik, 2 Ventilen und circa 16 PS Spitzenleistung, 5-Gang-Getriebe, Enduro-Fahrwerk mit Cantilever-Hinterradschwinge sowie 128 Kilogramm Gesamtgewicht mit vollem 10-Liter-Tank.

Wo gibt’s die Bauern-Enduros von Yamaha und zu welchen Preisen? In Australien kostet die Yamaha AG 125 aktuell 3.999 Australische Dollar, umgerechnet circa 2.500 Euro. Nicht ganz so preisgünstig ist die stärkere und bei den Landwirten "down under" besonders beliebte Yamaha AG 200 F, aktuell für 5.999 Australische Dollar, umgerechnet circa 3.700 Euro. In Neuseeland sowie in Südafrika und weiteren afrikanischen Ländern sind die AG-Modelle von Yamaha ebenfalls erhältlich. Nach Europa werden sie – ohne Euro-5+-Homologation und ohne ABS – weiterhin nicht kommen.