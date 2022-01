KTM Red Bull MotoGP Teampräsentation 2022 Konstant vorne dabei sein

Die Vorstellung des KTM Red Bull-Teams für die MotoGP-Saison 2022 erfolgte relativ unspektakulär per Videopräsentation. In die nun sechste Saison in der Motorrad-Königsklasse gehen die Österreicher mit einer weiterentwickelten KTM RC16, die die von den Fahrern immer wieder beklagten Grip-Probleme vergessen machen soll.

Immer in die Top 5

Bei den Fahrern setzt das KTM-Werksteam auf die bekannte und bewährte Paarung aus Brad Binder und Miguel Oliveira, die beide in der Saison 2021 bereits aufs Podest fahren konnten. Die Testmannschaft für die RC16 besteht unverändert aus Dani Pedrosa and Mika Kallio. Auch das Erscheinungsbild der Werks-RC16 unterscheidet sich nicht von den Maschinen aus dem Vorjahr. Prägend ist hier weiter der Look von Hauptsponsor Red Bull.

KTM Die Fahrerpaarung bei Red Bull-KTM bilden unverändert Miguel Oliveira und Brad Binder.

Veränderungen gab es dagegen bei der Teamführung. Hier ersetzt Francesco Guidotti, der vom Pramac-Ducati-Team kommt, Mike Leitner als Teammanager. Die Zielsetzung der Österreicher ist klar: Man will 2022 konstant im Spitzenfeld mitmischen und setzt dabei auf die Erfahrung von Oliveira und Binder.

Der 26-jährige Südafrikaner Brad Binder geht mit KTM Red Bull in seine dritte MotoGP-Saison. Auf seinem Konto stehen 17 Siege, davon zwei in der MotoGP. Der Portugiese Miguel Oliveira ist 27 Jahre alt, konnte in seiner Karriere 15 Siege einfahren, davon drei in der MotoGP.

2021 war für KTM die bislang erfolgreichste Motorrad-Straßenrennsaison. Die Österreicher holten den Titel in der Moto3 und in der Moto2 und schlossen die MotoGP als sechster ab. "Das Ziel für uns ist jetzt, jedes Wochenende konstant dabei zu sein, unter die ersten fünf zu kommen und am Ende der Saison um das Podium zu kämpfen. Das muss das Ziel für diese Saison sein. Ich weiß, dass es sehr hoch ist, weil die anderen Hersteller auch ehrgeizige Ziele haben, aber wir sind jetzt stark: Wir haben das Team, die Basis, das Motorrad und wir haben die Fahrer", betont KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer.

Fazit

Das KTM-Werksteam geht mit nahezu unveränderter Aufstellung in die MotoGP-Saison 2022. Die Ziele sind klar: Man will beständig in die Top 5 fahren.