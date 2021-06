MotoGP in Assen: Franco Morbidelli tritt nicht an

Wie das Yamaha Sepang Racing Team mitteilt, hat sich Franco Morbidelli im Training eine Knieverletzung zugezogen, die ihn für den MotoGP-Lauf in Assen außer Gefecht setzt.

Vorgezogene Sommerpause

Genauere Angaben zur Art der Verletzung oder wie der Italiener sie sich zugezogen hat, machte das Team nicht. Morbidelli wird medizinisch untersucht und dann soll der weitere Behandlungsverlauf festgelegt werden. Eine ähnliche Verletzung hatte den Vize-Weltmeister von 2020 bereits in LeMans beeinträchtigt und auch zuletzt soll das Knie den Italiener immer wider gezwickt haben.

Als Ersatzfahrer hat Yamaha den WSBK-Fahrer Garrett Gerloff benannt. Der Texaner vertrat bereits Valentino Rossi während der Testfahrten in Valencia. Morbidelli wird so direkt in die Sommerpause gehen und soll sich so ausreichend erholen können. Am Sachsenring fuhr Morbidelli nur auf Rang 18 und damit Vorletzter durch das Ziel. Hinter ihm folgte nur noch Markenkollege Maverick Vinales.