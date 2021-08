MotoGP-Fahrerwechsel bestätigt Maverick Vinales geht zu Aprilia

Das Fahrerkarussell in der MotoGP nimmt Fahrt auf. Direkt vor der Sommerpause deutet sich ein Wechsel von Yamaha-Werkspilot Maverick Vinales zum Aprilia-Werksteam für das Jahr 2022 an. Jetzt wurde der Wechsel von Aprilia offiziell bestätigt.

Mehrere spanische Medien sowie MotoGP-Insider vermeldeten bereits Ende Juni während des MotoGP-Wochenendes in Assen, dass Maverick Vinales in der kommenden Saison bei Aprilia im neu aufgestellten Werksteam andocken könnte. Dazu löst der Yamaha-Pilot seinen noch bis Ende 2022 laufenden Vertrag mit Yamaha vorzeitig auf.

Yamaha bestätigt Vinales-Abgang, Aprilia den Zugang

Wie der japanische Motorradhersteller offiziell kurz darauf mitteilte, haben Yamaha und Maverick Vinales einvernehmlich beschlossen, ihren aktuellen Vertrag 2021-2022 zum Ende dieser Saison zu beenden. Auf Wunsch von Vinales hat Yamaha zugestimmt, seinen aktuellen Zweijahresvertrag vorzeitig zu beenden. Derzeit in ihrer fünften gemeinsamen Saison haben sie sich entschieden, nach diesem Jahr getrennte Wege zu gehen. Beide Parteien sind bestrebt, für den Rest der MotoGP-Saison 2021 maximale Anstrengungen zu unternehmen und die Beziehung auf hohem Niveau zu beenden.

Jetzt ist auch klar, wo Vinales in der Saison 2022 fahren wird: Das Aprilia-Team hat den Spanier für 2022 offiziell bestätigt. Vinales habe einen Einjahresvertrag für 2022 unterschrieben mit der Option auf ein weiteres Jahr. Bei Aprilia wird Vinales Teamkollege von Aleix Espargaro. Mit diesem Wechsel ist jetzt aber auch ein mögliches Aprilia-Engagement von Andrea Dovizioso vom Tisch, der bislang ebenfalls als Anwärter auf einen Fahrerplatz bei Aprilia gehandelt wurde.

"Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Maverick Viñales, einen sehr hochkarätigen Fahrer und eines der größten Talente in der Königsklasse, unter Vertrag genommen haben", erklärt Massimo Rivola, CEO von Aprilia Racing. Vinales stelle als Weltmeister und Top-Fahrer eine echte Bereicherung des Aprilia-MotoGP-Projekts dar. Der Spanier soll Aprilia helfen, das neu aufgestellte Werksteam in der MotoGP zum Erfolg zu führen. Der Zugang von Vinales sei aber nicht das Aus für Lorenzo Savadori, der bleibe fester Bestandteil der Aprilia Racing-Familie. In welcher Form verriet Rivola aber nicht

Fazit

Maverick Vinales kommt im Yamaha-Werksteam offensichtlich nicht mehr zurecht. Jetzt deutet sich ein Wechsel zum neuen Aprilia-Werksteam für 2022 an.