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Sport & Szene

Rennleiter packt aus: Isle of Man TT – Gary Thompson über das gefährliche Sport-Event

Gary Thompson im Interview
Isle of Man TT – Rennleiter packt aus

TT-Rennleiter Gary Thompson gewährt Einblicke in die Tourist Trophy und den Snaefell Mountain Course – von Kursplanung bis digitalen Flaggensignalen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.05.2026
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Isle of Man TT – Rennleiter Gary Thompson im Interview
Foto: Bernd Fischer/ motoarchive.com

Die Einzigartigkeit der Tourist Trophy

Allein durch die schiere Länge des Snaefell Mountain Course nimmt die Tourist Trophy eine Sonderstellung im Motorsport ein. Dass die 60,775 Kilometer fassende Runde auf öffentlichen Straßen gefahren wird, setzt dem ganzen Treiben die Krone auf. Immer wieder kommen Hiobsbotschaften von der Insel und erzählen von schweren Unfällen. Doch in den letzten Jahren wurde das gefährlichste Sport-Event der Welt etwas sicherer – wenn auch nur im Millimeterbereich. Einen großen Anteil daran hat Gary Thompson. Wie er den Überblick über den 60-Kilometer-Wahnsinn behält und welche Aufgaben ein TT-Rennleiter übernehmen muss, erklärt Gary im exklusiven Interview. Das Interview führte Bernd Fischer.

Gary ThompsonDer rührige ...