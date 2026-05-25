Rennleiter packt aus: Isle of Man TT – Gary Thompson über das gefährliche Sport-Event

Die Einzigartigkeit der Tourist Trophy

Allein durch die schiere Länge des Snaefell Mountain Course nimmt die Tourist Trophy eine Sonderstellung im Motorsport ein. Dass die 60,775 Kilometer fassende Runde auf öffentlichen Straßen gefahren wird, setzt dem ganzen Treiben die Krone auf. Immer wieder kommen Hiobsbotschaften von der Insel und erzählen von schweren Unfällen. Doch in den letzten Jahren wurde das gefährlichste Sport-Event der Welt etwas sicherer – wenn auch nur im Millimeterbereich. Einen großen Anteil daran hat Gary Thompson. Wie er den Überblick über den 60-Kilometer-Wahnsinn behält und welche Aufgaben ein TT-Rennleiter übernehmen muss, erklärt Gary im exklusiven Interview. Das Interview führte Bernd Fischer.