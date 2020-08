Yamaha Ténéré 700 Offroad-Profi spielt mit 200-kg-Enduro

Pol Tarres ist ein Offroad-Profi durch und durch. Jetzt zeigt der Trial-Champion und Hardenduro-Fahrer in einem spektakulären Video, was mit einer Yamaha Ténéré 700 alles geht.

"The Seeker" nennt sich das neue Video von Pol Tarres, das der Trial-Champion und Hardenduro-Fahrer, zusammen mit der Filmcrew "the Who", aufgelegt hat. Worum geht es? Yamaha hat mit der neuen Ténéré 700 dem Mittelklasse-Endurosegment einen neuen Impuls gegeben. Einen Impuls, der auch wieder Offroad geht. Tarres zeigt nun, was mit der fahrfertig 204 Kilogramm schweren Yamaha geht.

Zu seinen Filmleuten hat er einfach gesagt: "Vertraut mir, die Leute haben keine Ahnung, wozu ich auf der Ténéré 700 fähig bin. Es wird sie umwerfen."

Und wer sich das 17-Minuten-Stück reingezogen hat, wird ihm recht geben. Tarres überfährt monumentale Felsbrocken wie unsereins Bordsteinkanten. Fährt fast senkrechte Wände hoch, klettert Schotterhänge hinauf, wühlt sich durch unwegsame Bachbetten, spingt, slided, wheelt was das Zeug und die Yamaha hält. Es soll keiner sagen, sowas geht doch mit einer 200-kg-Enduro gar nicht. Bei Tarres geht es.

Fazit

Es ist nahezu unglaublich was im Gelände geht, wenn der richtige Pilot hinter dem Lenker sitzt oder steht. Muss man nicht nachmachen, aber auf jeden Fall anschauen und genießen.