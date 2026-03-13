112 30 Jahre Fortschritt (Teil 1/2)

In den letzten 10, 20 oder sogar 30 Jahren ist auch im Motorradbau einiges passiert – allein ABS und Einspritzung waren nicht nur selten, sondern agierten längst nicht so unauffällig wie heutzutage. Nahezu in jedem Bereich gab es immense Fortschritte, die das Motorrad nicht nur sicherer, sondern oft auch zugänglicher gemacht haben. Im Gespräch mit Test-Redakteur René Correra und Cheftester Karsten Schwers spricht MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige über augenscheinliche (LED) und weniger offensichtliche (Fertigungstechnik) Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Konkret untermauert mit drei Beispielen – Yamaha MT-07 von 2016, Honda CBR 600 RR von 2006 und einer Triumph Street Triple von 1996 – sowie den aktuellen Pendants. Dazu kommen ...