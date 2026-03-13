Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Technik

#112 30 Jahre Fortschritt (Teil 1/2)

MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 112
Ist neuer immer besser?

Podcasts Podcast

Neuer ist nicht immer besser, vor allem nicht, wenn es um Fahrspaß geht. Wir diskutieren über den technischen Fortschritt der letzten 30 Jahre und geben mit drei Modellpärchen konkrete Beispiele

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 13.03.2026
Als Favorit speichern
Triumph Street Triple 1996/2026
Foto: Jörg Künstle

In den letzten 10, 20 oder sogar 30 Jahren ist auch im Motorradbau einiges passiert – allein ABS und Einspritzung waren nicht nur selten, sondern agierten längst nicht so unauffällig wie heutzutage. Nahezu in jedem Bereich gab es immense Fortschritte, die das Motorrad nicht nur sicherer, sondern oft auch zugänglicher gemacht haben. Im Gespräch mit Test-Redakteur René Correra und Cheftester Karsten Schwers spricht MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige über augenscheinliche (LED) und weniger offensichtliche (Fertigungstechnik) Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Konkret untermauert mit drei Beispielen – Yamaha MT-07 von 2016, Honda CBR 600 RR von 2006 und einer Triumph Street Triple von 1996 – sowie den aktuellen Pendants. Dazu kommen ...