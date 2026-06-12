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E-Minibikes der Harley-Marke ab 5.299 Euro: LiveWire-125er kommen 2026 auf den Markt

LiveWire S4 Honcho Street & Trail ab Sommer 2026
E-Minibikes in der 125er-Klasse ab 5.299 Euro

LiveWire startet die Produktion der S4 Honcho Street und Trail. E-Minibikes der 125er-Klasse: 95 km/h, 0–48 km/h in 3 s, 2 Wechsel-Akkus, bis 86 km WMTC. Preis: ab 5.299 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.06.2026
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LiveWire S4 Honcho
LiveWire S4 Honcho
LiveWire S4 Honcho
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LiveWire S4 Honcho

LiveWire baut seine Modellpalette nach unten aus und macht den nächsten Schritt in Richtung erschwinglicher E-Mobilität auf zwei Rädern: Die LiveWire Group hat die Produktion der neuen S4 Honcho-Modelle gestartet. Zur Plattform gehören zwei Varianten, S4 Honcho Street und S4 Honcho Trail, die als Minibikes leistungsmäßig in der 125er-Klasse spielen.

"125er"-E-Bikes ab Sommer 2026 auf dem Markt

Die S4-Honcho-Plattform war zunächst als Konzept zu sehen, jetzt wird es konkret: Die ersten Einheiten sollen im Sommer 2026 bei LiveWire-Vertragshändlern eintreffen, die Verfügbarkeit soll sich im Laufe des Jahres 2026 weiter erhöhen.

Für Einsteiger, Pendler und Camper

LiveWire setzt bei der Honcho auf einen besonders breiten Einsatzbereich: Stadtverkehr, kurze Ausflüge, tägliches Pendeln – bis hin zu Reisenden mit Wohnmobil und allen, die ein kompaktes, leicht zugängliches Elektromotorrad suchen. Die Argumente sind typisch E-Antrieb: spontanes Drehmoment, einfaches Handling und geringe Betriebskosten in einem kleinen, alltagstauglichen Format.

Für Europa ist die Abgrenzung der beiden Modelle wichtig:

  • S4 Honcho Street: in Europa und Deutschland mit A1-Führerschein fahrbar sowie mit dem um die Schlüsselzahl B196 erweiterten Pkw-Führerschein.
  • S4 Honcho Trail: Da es sich hier um ein ausschließliches Offroad-Modell handelt, darf die Trail nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Auf abgesperrtem Gelände ist weder eine Zulassung noch ein Führerschein erforderlich.

Leistung & Alltagstauglichkeit: bis 95 km/h, 0–48 km/h in 3 Sekunden

Trotz Minibike-Format soll die Honcho im Alltag "richtig" mitfahren können. LiveWire nennt für beide Versionen:

  • Höchstgeschwindigkeit: bis 95 km/h
  • Beschleunigung 0–48 km/h (30 mph): rund 3 Sekunden

Beim Gewicht liegen Trail und Street auseinander:

  • S4 Honcho Trail: 115 kg
  • S4 Honcho Street: 121 kg (jeweils inklusive Batterien)

Akkus, Reichweite, Laden

Beide Honcho-Modelle nutzen zwei entnehmbare und austauschbare Akkus. Das schafft Flexibilität im Alltag, weil Laden nicht nur am Fahrzeug, sondern auch mit entnommenen Akkus möglich ist.

LiveWire nennt hierzu folgende Eckdaten:

  • Gesamtkapazität: 3,48 kWh
  • Reichweite: bis 86 km (WMTC) oder 118 km bei konstant 30 km/h
  • Ladezeit (230 V, Haushaltssteckdose): circa 2 Stunden von 20 auf 80 Prozent

Unterschiede: Honcho Street vs. Honcho Trail

Street und Trail unterscheiden sich optisch und funktional, teilen sich aber zentrale Features: 12-Zoll-Räder, zweckmäßiges Design und eine Rückfahrhilfe serienmäßig.

  • Trail: 813 mm Sitzhöhe
  • Street: 788 mm Sitzhöhe

Auch beim Thema Garantie trennt LiveWire die Modelle:

  • Trail: 1 Jahr
  • Street: 2 Jahre

Produktion durch Kymco in Taiwan

Gefertigt werden die S4-Honcho-Modelle von Kymco in Taiwan. Zusätzlich fließen Fertigungs-Know-how und die internationale Handelsstruktur von Harley-Davidson in die weltweite Marktabdeckung ein.

Preise & Verfügbarkeit

LiveWire nennt folgende unverbindlichen Preisempfehlungen (inkl. MwSt.):

  • S4 Honcho Trail: ab 5.299 Euro
  • S4 Honcho Street: ab 5.699 Euro

Produktionsstart war bereits Ende Mai 2026, erste Maschinen rollen ab Sommer 2026 in den Handel.

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