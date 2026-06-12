Traumbike für die USA: Neue Harley-Davidson Super Glide

Kaum homologiert, schon präsentiert. Gerade war die neue Harley-Davidson Super Glide nur ein Name, schon ist sie ein wunderbares Sondermodell mit 1.923 Kubik, 98 PS und 163 Nm für überraschend wenige Dollar.

Und schon sind wir beim großen Aber, denn Harley-Davidson bietet die Super Glide exklusiv in den USA und Kanada an und dazu auf 2.500 Stück limitiert, um die Gründung der USA vor 250 Jahren zu feiern. Das findet übrigens am 4. Juli statt.

Großartig: Harley-Davidson Super Glide Über die Geschichte der Super Glide ist wahrlich alles geschrieben, doch was Harley-Davidson beim Sondermodell tut, verdient aufmerksam verfolgt zu werden. Keine Überraschung: Die Super Glide basiert auf dem aktuellen Einsteiger-Big-Twin der Street Bob. Doch mit sehr einfachen Mitteln schafft Harley-Davidson ein großartig anderes Bike.

Auffällig: Drahtspeichen mit schlauchlosen Reifen statt Gussfelgen. Kenner wissen: Aha, die Räder hatte die 2025er-Street Bob noch, nur eben mit schwarzen Felgen und Naben statt polierten Felgen und verchromten Naben.

Clever: Für mehr Masse in der Schulterpartie hat die Super Glide einen anderen Tank mit Tachokonsole anstelle des kleinen Tränen-Tanks der Street Bob. Eine vergleichbare Kombination haben die Heritage Classic und die Fat Boy.

Old-School: Ein sehr feines Detail hält die Super Glide beim Sitz parat: Eine heute außergewöhnliche, einteilige Sitzbank mit sehr schmalem Beifahrer-"Brötchen" erinnert herrlich an den Ansatz der Ur-Glide 1971, also Custombike ab Werk. Übrigens: Diese Sitzbank hat sonst keine Harley-Davidson im Angebot ab Werk. Im Zubhör kommt die Badlander-Sitzbank (414 Euro) dem Stuhl der Super Glide sehr nahe.

Super Lack der Super Glide Ebenfalls schön nach alter Sitte: viel Chrom und feine Farben ab Werk an der neuen Harley-Davidson Super Glide. Motor, Antrieb, Auspuff, Lenker, Strutts und Gabel sind verchromt oder gebürstet. Dazu ein weißer Grundlack in "White Onyx Pearl" mit den sogenannten Vintage FX-Grafiken, die von der Super Glide von 1971 inspiriert sind.

Interessant: Harley-Davidson verwendet als Markenschriftzug auf dem Tank die Schrift der AMF-Ära, an die sich viele lieber nicht erinnern wollen, die hier aber sehr passend platziert ist.

Sondermodell nur in Amerika und überraschend preisgünstig Die neue Harley-Davidson Super Glide als Sondermodell unterscheidet sich technisch überraschend stark und erkennbar. Vor allem der große Tank sticht hervor. Limitiert auf 2.500 Stück, die nur in den USA und Kanada auf den Markt kommen, dürfte der Preis hoch sein.

Letzteres ist falsch: In den USA startet die Super Glide ab 15.999 Dollar, also nur 1.000 Dollar teurer als die Basis Street Bob, von der die Super Glide den V2 mit 1.923 Kubik, 98 PS und 165 Nm übernimmt, ebenso die komplette Elektronik mit Fahrmodi und schräglagensensiblen Systemen.

Und damit erneut die Bitte, nein Aufforderung an Harley-Davidson: Bringt die Super Glide nach Deutschland.