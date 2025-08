Kupplung richtig einstellen und reparieren: Ein umfassender Leitfaden

Die Kupplung bildet die Verbindung vom Motor zum Getriebe, und in der Regel wird die Kraft von der Kurbelwelle per Zahnrad oder Kette auf die Getriebeeingangswelle übertragen.

Beim Kuppeln wird über den Kupplungshebel am Lenker per Seilzug oder Hydraulik eine sogenannte Kupplungsdruckstange gegen die Druckplatte gedrückt. Dadurch werden die Reib- und Stahlscheiben voneinander gelöst, sodass sich Korb und Nabe frei drehen können und ein Schaltvorgang möglich wird.

Das klappt dauerhaft aber nur, wenn die Kupplung korrekt eingestellt ist. Bei einer per Seilzug betätigten Kupplung muss der Bowdenzug richtig verlegt, in einwandfreiem Zustand sowie bei nicht-teflongeführten Zügen ausreichend gefettet sein. Zwischen dem Hebel und der Aufnahme sollten circa 3 mm Spiel sein.

Dieses Spiel ist notwendig, damit die Kupplung einwandfrei arbeiten kann. Ist das Spiel zu gering, schleift sie, ist es zu groß, trennt sie nicht richtig, und das Getriebe hakt und lässt sich schlecht schalten. Falls sich das Spiel am Handhebel per Rändelschraube und Kontermutter nicht vernünftig korrigieren lässt, kann der Zug auch an der Einstellschraube am Kupplungshebel, der sich auf oder am Motorgehäuse befindet, justiert werden.