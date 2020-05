CF Moto 1250 J als Polizeimotorrad in China Asia-Tourer mit 1301 cm³-V2 von KTM

Nein, das ist keine BMW R 1200 RT, sondern die CF Moto 1250 J mit dem 1301 cm³-V2 von KTM. Der Tourer wurde kürzlich als Polizeimotorrad in China vorgestellt.

Ein Polizeimotorrad, das ein bisschen aussieht wie ein bajuwarischer Tourer, aber mit Motor und Technik aus Österreich anrollt– das ist die CF Moto 1250 J. Außerdem ist sie das bisher leistungsstärkste Serienmotorrad auf dem chinesischen Markt, steht aber erst einmal nur der chinesischen Polizei zur Verfügung.

Zusammenarbeit von KTM und CF Moto

KTM und CF Moto verbindet eine Partnerschaft, von der wir in Europa eher wenig mitbekommen, da es hierbei vorrangig um den KTM-Vertrieb auf den asiatischen Märkten geht. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass sich zwei Hersteller nicht nur die Vertriebsmöglichkeiten teilen, sondern auch die technischen Entwicklungen. Der KTM-V2 aus der Super Duke R leistet in dem österreichischen Power Naked Bike rund 180 PS. Für die CF Moto 1250 J wird er ein paar PS an Leistung eingebüßt haben, aber mit irgendwas zwischen 125 und 140 PS wäre die CF Moto 1250 J dann immer noch das stärkste chinesische Serienbike. Das grundlegende Layout des Motors bleibt unverändert. Aber Dinge wie Zylinder, Gehäuse und Zylinderköpfe wurden geändert.

CF Moto Die ersten CF Moto 1250 J gehen an die chinesische Regierung, erst danach kommt das Serienmotorrad auf den Markt.

CF Moto 1250 J mit Kettenantrieb

Neben dem V2 mit 1301 cm³ Hubraum rollt die CF Moto 1250 J WP-Aufhängungen, Brembo-Bremsen und einem digitalen Cockpit an. Ungewöhnlich für solch einen großen Tourer: Er wird nicht per Kardan, sondern per Kette angetrieben.

CF Moto Die Digitalanzeige im Cockpit der CF Moto 1250 J: sicherlich gut ablesbar, für uns sind die Zeichen aber nicht entschlüsselbar.

Wie schon bei der 650 cm³-Baureihe wird CF Moto wahrscheinlich weitere Motorräder auf Basis dieser neuen 1250 cm³-Plattform bauen. Es würde uns nicht überraschen, wenn sehr bald ein Streetfighter oder ein Adventure Bike von CF Moto aus China kommen würde.