Great Wall zeigt 8-Zylinder-Boxer Neuer Boxeraufstand mit 8 Zylindern in China

Der Boxeraufstand von 1899 war der Kampf nordchinesischer Traditionalisten gegen alles Westliche und Christliche. 2023 scheint es wieder einen Boxeraufstand zu geben, diesmal mit 8 Zylindern. Anscheinend plant der große Autobauer Great Wall den Einstieg ins Motorradgeschäft, und zwar mit einem Motorrad nahe am Auto: mit einer China-Gold-Wing und rechnerisch 2.444 Kubik Hubraum.

Größter Boxer der Welt

Auf den Bildern ist offensichtlich das angepasste Chassis einer Honda GL 1800 Gold Wing zu erkennen. Doch der ebenfalls sehr honda-eske Motor trägt eine 8 auf den Ventildeckeln, und das Hosenrohr der Abgasanlage bilden 4 Krümmerchen. Wenn da einfach der Boxer von Honda um zwei Zylinder erweitert wurde, dann sprechen wir bei gleichem Bohrung-Hub-Verhältnis von 73 × 73 Millimetern von insgesamt 2.444 Kubik Hubraum, 8 Brennräume mit 32 Ventilen. Und würden Kraft und Leistung ebenso proportional wachsen wie der Hubraum, sprächen wir von 226 Nm und 168 PS.

Gold Wing Chassis und Fahrwerk

Neben dem Motor, der sich klar am Honda-Sechsender orientiert, und dem dazu passenden Brückenrahmen aus Alu, zeigt dieser Prototyp sogar die enorm aufwendige Doppel-Quer-Lenker-Vorderradaufhängung der Gold Wing. Und einen Kardantunnel in Form des Honda-Endantriebs, Typ – du ahnst es – GL 1800 Gold Wing.

Gold Wing oder Rune

Eventuell sehen wir hier nicht den Prototyp eines neuen chinesischen Luxustourers, sondern eine Art Honda Valkyrie Rune, also eine Art barocker Retro-Cruiser im Stile der NRX 1800, gebaut von 2003 bis 2005. Hinweis: der kurze Endtopf. Ein weiteres Indiz für einen Cruiser ist der kurze Heckrahmen, auf dem weder eine King & Queen-Sitzbank noch ein Topcase Platz fänden.

Was ist Great Wall?

Hinter dem 8-Zylinder-Boxer steht wohl der chinesische Autobauer Great Wall Motor (GWM). Seit 1984 werden Autos unter verschiedenen Marken verkauft, und schon 2020 kamen in China Gerüchte auf, GWM wolle in den Motorradbau einsteigen und habe dafür ein eigenes Werk gebaut. 2022 nahm GWM umgerechnet knapp 20 Milliarden Euro ein und verkaufte im Januar 2023 61.500 Autos weltweit. Damit zählt GWM eher zu den kleineren Herstellern im Pkw-Bereich.

Umfrage 119938 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

In China sind Bilder eines Boxers mit 8 Zylindern aufgetaucht, und in diesem Zusammenhang fällt der Name des Autoherstellers Great Wall Motor. Basis für das komplette Motorrad scheint die Honda GL 1800 Gold Wing zu sein, deren 6-Zylinder-Boxermotor um 2 Zylinder erweitert wurde. Das ergäbe rechnerisch 2.444 Kubik. Optisch orientiert sich der Prototyp eher an der alten Valkyrie Rune von 2003, also einem barocken Retro-Cruiser. Es bleibt spannend, was aus diesem Motor und aus diesem Prototyp wird.