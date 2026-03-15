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Honda Bol d’Or mit 900 und 1100 ccm: Stil, Stolz und Sport

Honda Bol d’Or mit 900 und 1100 ccm
Stil, Stolz und Sport

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Diese Motorräder haben uns bewegt, uns angetrieben und auf Touren gebracht. Vor 40, 45 Jahren hatten die eiligen drei Könige ihr goldenes Zeitalter, beherrschten die Straßen. Vorhang auf für Hondas legendäre goldene Schüsseln, die klangvollen Bol d’Ors mit 900 und 1100 cm³.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.03.2026
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Honda CB 900 FBol d’Or, Honda CB 900 F2 Bol d’Or, Honda CB 1100 F Super Bol d’Or
Foto: Jörg Künstle

Ein Geständnis vorweg: Ich, der Autor, bin vorbelastet, befangen, begeistert, ach was – verliebt. Schließlich parken gleich zwei "Goldene Schüsseln", das heißt Bol d’Or aus dem Französischen übersetzt, in meiner Garage. Eine nackte CB 900 F und eine vollverkleidete CB 900 F2. Für diesen Artikel habe ich den fast 44 Jahre jungen Sport-Tourer (damals hieß das Tourensportler) zum Familientreffen im Saarland entführt.

Hier warten wahre Enthusiasten auf mich: Clément Bour aus Lothringen fährt die 1979er-Urversion. Er ist im Bol d’Or Club de France aktiv. Auch in Frankreich war die 900er samt all ihren Ablegern äußerst beliebt. Helmut Strauß wohnt in Saarbrücken, hat die CB 1100 F mitgebracht. Er kennt die Bol d’Ors aus dem Effeff.

Honda zauberte Ende ...