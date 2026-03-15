Honda Bol d’Or mit 900 und 1100 ccm: Stil, Stolz und Sport

Ein Geständnis vorweg: Ich, der Autor, bin vorbelastet, befangen, begeistert, ach was – verliebt. Schließlich parken gleich zwei "Goldene Schüsseln", das heißt Bol d’Or aus dem Französischen übersetzt, in meiner Garage. Eine nackte CB 900 F und eine vollverkleidete CB 900 F2. Für diesen Artikel habe ich den fast 44 Jahre jungen Sport-Tourer (damals hieß das Tourensportler) zum Familientreffen im Saarland entführt.