Neue Militär-Enduro: USC Wolfstorm, in der Ukraine entwickeltes Elektro-Motorrad

Ukr Spec Consulting, kurz USC, entwickelt und produziert diverse Spezialgeräte für militärische Zwecke, in der Ukraine und für die Ukraine. Seit 2026 hat USC eine Elektro-Enduro im Produktsortiment.

USC Wolfstorm – die neue Militär-Enduro USC Wolfstorm heißt die neue, speziell fürs (ukrainische) Militär entwickelte Elektro-Enduro. Mit zwei starken Argumenten pro Einsatzzweck: Als Enduro ist sie robust und geländetauglich, mit ihrem elektrischen Antrieb ist sie leise, also quasi akustisch getarnt.

Elektrischer Antrieb mit bis zu 8 kW (11 PS) für bis zu 80 km/h Konzeptgerecht positioniert ist der bürstenlose Elektromotor der USC Wolfstorm – direkt unter der Schwingenachse. Somit läuft der getriebe- und stufenlose Endantrieb mit nahezu konstantem Kettendurchhang trotz Ein- und Ausfedern. Als elektrische Dauer-Nennleistung gibt USC 3 kW (4 PS) an, als Spitzenleistung 8 kW (11 PS). Höchstgeschwindigkeit: 70 bis 80 km/h. Zusätzlich steht ein (langsamer) Rückwärtsgang zum Rangieren zur Verfügung.

Mindestens 100 Kilometer Reichweite Mindestens 100 Kilometer Reichweite verspricht USC für die Wolfstorm, bei Außentemperaturen von 0 bis 35 Grad Celsius und selbst mit voller Beladung. Um 72 Volt und 60 Ah sind die genannten Eckdaten der vor dem Motor zentral im Rahmen eingehängten Lithium-Ionen-Batterie. Eine volle Ladung dauert angeblich 4 Stunden, optional ist das Akku-Pack entnehmbar und somit auswechselbar.

105 Kilogramm leichte Elektro-Enduro Komplett mit Batterie wiegt die USC Wolfstorm angeblich nur 105 Kilogramm. Für eine Enduro, zumal für eine elektrische, ist das sehr leicht. Als zulässiges Gesamtgewicht gibt USC 260 Kilogramm an, damit ergeben sich 155 Kilogramm Zuladung – für 2 Personen und/oder Gepäck.

Robustes Enduro-Fahrwerk Enduro-typisch ist der Stahlrohr-Rahmen der USC Wolfstorm mit einer Upside-down-Telegabel kombiniert. Außergewöhnlich ist hingegen die Gitterrohr-Schwinge in Cantilever-Bauweise. Vorn wie hinten erscheinen die Federwege konzeptgerecht großzügig, genaue Angaben hierzu sowie zur Sitzhöhe liegen bislang nicht vor. Dafür zur enormen Bodenfreiheit: 38 Zentimeter.

Leise 70 Dezibel Fahrgeräusch – von den Rädern Ebenso Enduro-typisch sind die Drahtspeichenräder der USC Wolfstorm, grobstollig bereift in 80/100-21 vorn und 100/100-18 hinten. Sie bestimmen hier die Geräuschkulisse, laut USC maximal 70 Dezibel auf Asphalt. Jeweils eine Scheibenbremse pro Rad (ohne ABS) erscheint sowohl für diese Gewichtsklasse als auch für dieses Spezialkonzept angemessen.

Bis zu 25 Grad Steigung und IP66-Norm Zusätzliche, spezielle Eckdaten zur USC Wolfstorm sind die bis zu 25 Grad Steigung, die sie angeblich bewältigt, sowie die Norm IP66 für den Schutz der Elektrik vor Feuchtigkeit und Schmutz.

USC Wolfstorm – Verfügbarkeit und Preis Offenbar ist die USC Wolfstorm ausschließlich für das (ukrainische) Militär vorgesehen, eine zivile Standard-Ausführung dieser Elektro-Enduro ist bisher nicht angekündigt. Informationen zu Kosten oder Preisen liegen nicht öffentlich vor.