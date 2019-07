Honda Deauville-Comeback Mittelklasse-Tourer mit 1100er-Twin

Honda könnte in der Mittelklasse einen Tourer an den Start bringen, der auf den Antrieb aus der Africa Twin setzt und so das Erbe der Deauville antritt.

Bislang gibt es nur Gerüchte aus französischen Medien, die sich aber nach eigenen Angaben auf vertrauenswürdige Quellen innerhalb der Honda-Organisation beziehen. Danach würde Honda an einem neuen Tourer arbeiten, der seine Technik zu weiten Teilen von der Africa Twin bezieht. Als Motor würde damit der für die Euro 5 aufgefrischte dann rund 1.100 cm³ große Reihenzweizylinder mit knapp über 100 PS dienen. Beim Getriebe soll DCT eingeplant sein. Und um den Antrieb vollends tourentauglich zu machen erfolgt der Endantrieb über einen Kardan.

Honda NT 1000 nahezu ohne Konkurrenz

Das Fahrwerk setzt auf 17-Zoll-Felgen. Für Reisekomfort sollen eine Halbschalenverkleidung mit höhenverstellbarer Scheibe sowie ins Heck integrerte Koffer sorgen. Das ganze Konzept erinnert so an die Honda Deauville, die die Japaner seinerzeit von den legendären NTV-Modellen abgeleitet hatten. Die Deauville war nie ein Verkaufsschlager, ihre Reisequalitäten aber durchaus anerkannt. Die Honda NTV 700 Deauville wurde mit ihrem 65 PS starken V2-Motor bis 2012 gefertigt.

Als möglichen Namen für den Mittelklasse-Tourer werfen die Franzosen NT 1000 in den Raum. Als rein straßenorientiertes Tourer-Modell wäre die NT 1000 nahezu konkurrenzlos. Honda selbst hat ganz oben die Gold Wing im Programm, in der Mittelklasse entsprechen noch am ehsten die VFR 800-Modelle einem Tourer-Konzept. Beim Wettbewerb käme eigentlich nur die Yamaha Tracer 900 GT in Frage.

Fazit

Ein waschechtes Tourenmodell in der Mittelklasse wäre eine echte Bereicherung. Mit der Africa Twin stände auch ein adäquater Technik-Spender parat.