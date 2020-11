Yamaha Tracer 7 GT Reiseansage für die Mittelklasse

Yamaha möchte Reisende in der Mittelklasse künftig noch mehr verwöhnen und legt dazu parallel zur Tracer 700, die zur Tracer 7 wird, die neue Tracer 7 GT mit umfangreicher Touring-Ausstattung auf.

Serienmäßig mit Touring-Ausstattung

Die neue Yamaha Tracer 7 GT tritt serienmäßig mit einer Komfortsitzbank, einer hohen Verkleidungsscheibe sowie Seitenkoffern an. Die Koffer bieten jeweils ein Volumen von 20 Liter, sind abschließbar und schmiegen sich eng an die Linie der Tracer an. Die neue Scheibe verwöhnt mit 92 Millimeter mehr Höhe und 70 Millimeter mehr Breite. Wind- und Wetterschutz verbessern sich so deutlich. Die Komfortsitzbank baut auf einem Spezialschaumstoff auf und ist mit einem Bezug aus zwei unterschiedlichen Oberflächenmaterialien bezogen. Kontrastnähte und ein eingearbeiteter Tracer-Schriftzug verleihen optisch den letzten Schliff.

Yamaha

Angetrieben wird die Tracer 7 GT vom bewährten 689er-CP2-Twin, der in der neue Tracer in einer Euro-5-Konfiguration antritt. Der Twin leistet in der Tracer 73 PS und 68 Nm. In der neuen MT-07 bringt er mit Euro 5 74 PS und 67 Nm an den Start. Auch eine A2-taugliche Version ist im Angebot.

Zu haben ist die neue Tracer 7 GT ab Februar 2021 in den Farben Tech Kamo, Redline und Icon Grey. Als Grundpreis ruft Yamaha 9.199 Euro auf. Hinzu kommen noch 375 Euro Nebenkosten.

Fazit

Yamaha hat ins Zubehörregal gegriffen und aus der Tracer zum Modelljahr 2021 eine noch reisetauglichere Variante gemacht.