Moto Guzzi Bellagio Umbau Zum Geburtstag 1.700 Kubik

Recht gelesen: 1.700 Kubik in einem Guzzi-V2. Aufgebaut auf einer Moto Guzzi Bellagio. Leistung 142 PS. Drehmoment 160 Nm. Geschichte fertig. Ok, es gibt doch noch ein paar Dinge zu berichten

Guzzi Motobox

Die katalanischen Guzzi-Spezialisten von Guzzi Motobox oder auch GMB99 gratulieren zum 100. Geburtstag von Moto Guzzi. Aber nicht mit Karte und Ständchen, sondern mit einem piekfeinen Umbau einer Bellagio von 2011 – als Geschenk im Modellkarton verpackt. Dazu später mehr. Jetzt erst mal zum Motor. Großartiges Motorentuning mit massig Hubraum für Guzzis gibt es bei Radical Guzzi in Schwarzenfeld. Stefan Bronold hat sich über die Jahre einen exzellenten Ruf unter Guzzisti erarbeitet und bietet Motoren mit bis zu 1.700 Kubik an. Einen solchen Motor auf Basis eines Griso-Twins von 2008 bestellen die Motoboxer aus Spanien im Oberpfälzischen und buchen das große Paket: Mehr Hub. Mehr Bohrung. Von allem mehr. Zusammen mit Flachschieber-Vergasern, einer speziellen digitalen Zündung, klassischem Motortuning mit neuer Kurbelwelle, bearbeitetem Zylinderkopf und jeder Menge Knowhow auf dem Prüfstand drücken so am Ende 160 Nm und 142 PS in den Kardan. In Katalanien ist Motobox unterdessen nicht untätig.

Nur der Rahmen bleibt

Bei Motobox bleiben von der Bellagio am Ende nur der Hauptrahmen, das Getriebe und der Kardan übrig. Und selbst am Rahmen legen die Mannen noch Hand an: der Lenkkopf wird umgearbeitet und steht für ein agileres Handling steiler. Am Serienkardan strebt eine gefräste Drehmomentabstützung nach Ordnung beim Beschleunigen der leichten Magnesiumfelge und ein TTX-Federbein von Öhlins stützt sich über einen neuen, höhergelegten Heckrahmen ab. Im steileren Lenkkopf halten gefräste Gabelbrücken von Motobox die Öhlins-USD-Gabel fest. In deren Füßen dreht sich die Felge einer Yamaha R1, garniert mit sechskolbiger Bremsware von Beringer.

Café Racer mit Winglets

Oberhalb des ost-bayrischen Kraftwerks aus Mandello kreiert Motobox eine interessante Melange aus klassischen europäischen Motorradelementen. Der Tank stammt von einer aktuellen V7 und ist etwas verlängert worden. Dahinter sitzt eine neue Sitzbank mit Höcker von den spanischen Spezialisten MPGas. Das neue Frontend schmückt die angepasste Verkleidung einer Triumph Thruxton aus dem originalen Triumph-Zubehör, ergänzt durch stilbildende Winglets aus GFK. Unter den neuen Gabelbrücken klemmen Lenkerstummel von LSL, daran warten Bedieneinheiten des Renard Speedshops auf Befehle.

Geburtstagsgeschenke werden verpackt

Egal wie groß: Geschenke werden verpackt. Auch eine Guzzi. Die Motobox-Mannen zimmern dem Motorrad eine an Modellmotorräder erinnernde Verpackung aus Holz und geben noch einige Goodies hinzu: In der Box hängen eine Zweimann-Sitzbank und ein paar Handschuhe aus Leder. Preis: keine Angabe. Bei Geschenken redet man eben nicht über Geld.

Fazit

Jetzt werden die Rufe nach einer neuen Guzzi mit ordentlich Hubraum wieder laut. Ob nötig, möglich oder nicht. Schön wäre es schon. Noch schöner: Die Guzzi von Guzzi Motobox. Bellagio-Rahmen, Griso-Motor mit 1.700 Kubik, Fahrwerk von Öhlins, alles piekfein zusammengebaut. Herrlich. Happy Birthday, Moto Guzzi.