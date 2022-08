Neuer Motor mit 95 PS von Benelli? Mehr Bums für Benelli

Erst zum Modelljahr 2022 hat Benelli mit der TRK 800 und Leoncino 800 – zumindest im Namen – einen größeren Motor eingebaut. Im Rahmen der beiden Kräder steckt jedoch der bekannte Reihentwin mit 754 Kubik und 76 PS. Doch der könnte im Hause Benelli/QJ Motor seine Schuldigkeit bald getan haben. Denn in China sind Homologationsdaten für einen größeren Motor aufgetaucht. Es bleibt beim Reihenmotor und die Basis soll der bekannte Twin sein. Allerdings wächst dessen Hubraum auf 799 Kubik und die Spitzenleistung auf 95 PS. Damit würde eine Benelli Leistungsregionen erreichen, die bisher von BMW mit dem 900er-Motor oder KTM mit dem 790er-Twin besetzt waren. Also: Nicht nur die knapp 20 PS mehr, sondern der Fokus auf die Premiumklasse sind ein interessanter Schritt – wenn er den wirklich kommt.

Starke Benellis auf dem Markt

Nehmen wir die 799 Kubik und 95 PS als gegeben an, dann erklömme Benelli neue Segmente und könnte an Marktteilen knabbern. Klanghafte Namen wie BMW F 850 GS oder F 900 in den wichtigen Segmenten Reiseenduro und Naked Bikes stünden, wie auch die vermeintlich kommenden neuen Honda-Modelle Hornet und Transalp, in dieser Reihe.

Welche Benellis mit 95 PS?

Dieser neue Motor stünde der neuen TRK 800 ebenso gut wie dem Naked Bike 752 S. Ob Benelli die Leoncino mit derart viel Leistung auffrischen würde, ist eher fraglich. Obwohl ein Scrambler oder Modern Classic wie die Leoncino mit 95 PS und 799 Kubik der Ducati Scrambler 1100 oder den entsprechenden Modellen von Triumph Käufer klauen könnte – wenn der Preis stimmt.

Umfrage 65270 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Benelli hat in China einen neuen Motor homologieren lassen. Der Twin basiert auf dem bekannten Motor mit 754 Kubik, hat mit 799 Kubik aber mehr Hubraum. Und mit 95 PS gut 20 PS mehr als der in der 752 S, Leoncino 800 und TRK 800 verbaute Motor. Ob, wie und wann Benelli den neuen Motor einsetzt, ist noch nicht bekannt.