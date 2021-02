Suzuki-Neuheiten 2021 Neue Hayabusa - Video-Leak

Am 5. Februar 2021 will Motorradhersteller Suzuki auf einer virtuellen Messe Modellneuheiten und tatsächlich auch neue Modelle zeigen. Jetzt ist ein erstes Video der kommenden Hayabusa im Netz aufgetaucht.

Der japanische Motorradhersteller Suzuki hat sich bislang sehr ruhig verhalten, wenn es um Neuheiten für die Saison 2021 ging. Ein paar neue Farben für die Bestandspalette, von denen einige Modelle nicht mal auf Euro 5 umgestellt wurden.

Jetzt kündigen die Japaner für den 5. Februar 2021 eine eigene Neuheitenshow an – rein virtuell natürlich. Die ist global angelegt und könnte so also Neuheiten für alle Märkte zeigen. Steilvorlagen für neue Modelle oder Modellvarianten gäbe es durchaus. Suzuki wurde in der abgelaufenen Saison MotoGP-Weltmeister und die Marke feiert ihren 100. Geburtstag.

Neue Suzuki Hayabusa im Video

Gerüchte über potenzielle neue Modelle gibt es schon lange und viele. Kommt endlich ein Nachfolger für die SV 650 mit einem Reihenzweizylinder - gar mit Aufladung? Möglich, allerdings wurden die kleinen V2-Modelle bereits auf Euro 5 umgestellt und sind damit zukunftstauglich. Gleiches gilt für die V-Strom 1050. Die 1.000er-Vierzylinder verharren bislang bei Euro 4, die GSX-S 750 wurde schon als Streichmodell deklariert.

Dann war da noch das ewige Gerücht um eine neue Hayabusa, die mit einem jetzt veröffentlichen Video real wird. Sie kommt wirklich. Die Front scheint vertraut. Aber was müsste Suzuki 2021 bringen, um der Legende Hayabusa von 1999 mindestens gerecht zu werden? Vierzylinder sollten es mindestens sein, ob im Zeitalter sehr gut funktionierender Kompressoren oder dem hauseigenen System variabler Steuerzeiten 1.300 Kubik noch nötig sind, ist fraglich.

In Sachen Leistung muss aber die Messlatte ganz hoch hängen. Supersportler mit deutlich über 200 PS, Tourenrenner mit Aufladung stoßen in ähnliche Regionen vor. Entsprechend sollte man die 220 PS stemmen, vielleicht sogar mehr. Weniger in Sachen Gewicht dürfen es aber sein, war die Letzte Haya mit 264 Kilo doch etwas wohlstands-speckig. Verstörend im Video indes die Aufnahme des Tachos, der bei 180 Meilen pro Stunde, also nur grob 290 Sachen verharrt, wobei der Drehzahlmesser noch Luft hätte. Das Video verrät außerdem ein konventionelles Zündschlüsselsystem, schräglagenabhängige Systeme mit einer Anzeige für gefahrene Winkel, einen Quickshifter, mindestens zwei Mappings sowie eine einstellbare Traktionskontrolle. Die Kupplung scheint hydraulisch betätigt zu sein, ob es eine Halbautomatik nach einem älteren Patent gibt, ist unbekannt. Wie die neue Hayabusa aussehen könnte, zeigt jetzt ein in Taiwan auf Instagram veröffentlichtes Bild, das aus einem Produktkatalog stammen könnte.

Zudem wurde der Großroller Burgman schon in einer Elektroversion als Prototyp gesichtet. Ein weiteres Teaservideo spricht von einem Generationswechsel und zweigt Großstadtszenen, aber auch eine Ampel eines Dragstips.

Was wirklich kommt, wird erst die virtuelle Messe zeigen.

Fazit

Startet Suzuki in Europa nochmal durch oder gibt man sich mit dem Stillstand hin. Die ausgedünnte Modelldecke verlangt quasi den Neustart. Eine Rakete wie im Video täte gut, ebenso wie ein moderner Twin für die Mittelklasse. Ach, und eine neue 1000er-Nacktfackel wäre auch schick.