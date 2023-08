In diesem Artikel: Suzuki GSX-1000 GT 2024

Suzuki V-Strom 1050 und DE 2024

Suzuki GSX-8S 2024

Suzuki V-Strom 650 und XT

Suzuki GSX-1000 S 2024

Fazit

Metallic-Matt-Sword-Silber und Candy Daring Red heißen die auffälligsten Farben des neuen Suzuki-US-Jahrgangs. Ab 2024 ziert das Silber die Suzuki GSX-1000 S und das Candy Daring Red die GSX-1000 GT. Neben diesen beiden Farben zieren in Summe 13 neue Farben die V-Strom und GSX-Modellreihen.

Suzuki GSX-1000 GT 2024 Candy Daring Red und Glass Sparkle Black heißen die beiden neuen Farben der Suzuki GSX-1000 GT für 2024 in den USA. Richtig: Glass Sparkle Black gab es schon vorher und Suzuki bietet diese Lackierung in Deutschland ebenfalls an. Der wichtige Unterschied: Die neue Version hat Räder und Heckrahmen im gleichen Bronze-Gold-Ton lackiert. Bisher waren die Räder schwarz. Nur ein kleines Detail: Die Aufkleber auf der Verkleidung sind ebenfalls in Bronze gehalten.

Das komplett neuen Candy Daring Red gab es so oder so ähnlich bisher nicht. Sie trägt ebenfalls Räder und Heckrahmen im gleichen Bronze-Ton. Welche der Versionen nach Europa kommen, ist bisher nicht bekannt.

Suzuki V-Strom 1050 und DE 2024 Für 2023 stellte Suzuki die V-Strom 1050 DE als neue Version auf ein neues Fahrwerk mit Vorderrad in 21 Zoll (53,34 cm). Für 2024 bietet Suzuki in den USA die DE in Glass Sparkle Black und Metallic Matte Black an, die mit Koffern behängte DE Adventure steht als Top-Version in Pearl Blue Vigo und Pearl Brilliant White zur Wahl. Im Grunde die Farben in Deutschland, die das ikonische Gelb-Blau ergänzt.

Die Suzuki V-Strom 1050 ohne Zusatz und Vorderrad in 19 Zoll (48,26 cm) steht 2024 in den USA im bekannten Schwarz und einem neuen Glass Blaze Orange in den Showrooms.

Suzuki GSX-8S 2024 Insgesamt in 3 Farben bietet Suzuki die immer noch neue GSX-8S in den USA an: Pearl Cosmic Blue, Metallic Matte Black No2/Glass Sparke Black und in Glass Matte Mechanica Grey. Das kosmische Blau ist ebenfalls in Deutschland zu haben. Neu an der schwarzen Variante sind Aufkleber in Blau, ein blauer Heckrahmen und Räder. Das neue Grau hat einen schwarzen Heckrahmen und graue Räder.

Suzuki V-Strom 650 und XT Ja, es gibt sie noch: Die V2-Strom von Suzuki mit dem fast schon legendären SV-Twin mit 648 Kubik. In den USA ziert Suzuki die XT-Varianten mit Speichenfelgen für 2024 in Glass Sparkle Black mit neuen Grafiken und gold eloxierten Felgen. Die aufgewertete Adventure mit Kofferset bekommt einen 3-Farben-Lack in Schwarz, Blau und Weiß mit blauen Felgen. Die Gussrad-V-Strom 650 steht 2024 in den USA in Solid Iron Grey zur Wahl.

Suzuki GSX-1000 S 2024 Das eröffnende Metallic-Matt-Sword-Silber und das Metallic-Triton-Blue sind die beiden Farben für die Suzuki GSX-1000 S für 2024. Neu ist die Mischung aus Rot, Grau und Schwarz. Die blaue Variante bietet Suzuki seit Markteinführung an, frischt allerdings die Grafiken auf und lackiert die Kühlerverkleidung in Weiß statt Silber. Die Chancen, beide Lacke 2024 in Europa zu sehen, stehen gut.