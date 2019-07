Dunlop TT100 GP Radial Neuer Radial-Retro-Reifen

Für den wachsenden Markt an Retro- und Heritage-Modellen legt Dunlop mit dem Dunlop TT100 GP Radial einen neuen Radialreifen im alten Look auf.

Der Retro-Sport-Roadster-Markt gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten auf dem europäischen Motorradmarkt. Weil Fahrer solcher Maschinen ihr Bike gern bis auf den letzten Profilblock durchstylen, hat Dunlop jetzt einen Reifen im klassischen Look mit modernster Technologie aufgelegt. Offiziell vorgestellt wird der Dunlop TT100 GP Radial erst Mitte August im Rahmen der Classic TT Rennen auf der Isle of Man. Die Radial-Version ergänzt den Diagonalreifen TT100 GP.

Die Dunlop TT100 GP-Serie umfasst eine vordere und zwei hintere Dimensionen. Durch dieses Portfolio lassen sich über 60 verschiedene Motorradmodelle von 16 verschiedenen Herstellern ausrüsten.