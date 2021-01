Mitas Sport Force+ EV Update des Sport Force+ mit neuer Mischung

Wohl auf die Suche nach noch mehr Grip bei sehr starken Motorrädern ist Mitas beim Sport Force+ gegangen und zeigen nun mit dem Sport Force+ EV (Evolution) ein Update des Sportreifens. Mittels neuer Gummimischungen der zweiteiligen Multicompoundmischung soll das erreicht worden sein. Ob der Anteil an Silica in den Mischungen dabei erhöht, gesenkt oder verändert wurde, war bis dato nicht zu erfahren, die Verwendung von Silica an Füllstoff im Gummi scheint aber klar. Das dürfte vom Sport Force+ übernommen worden sein.

Wenig Dimensionen, mehr Einsatzbreite

Ein weiteres Indiz, dass der EV als reines Technikupdate gilt, zeit der Blick auf die verfügbaren Dimensionen des Mitas. Den Sport Force+ EV wird es ab März nur in diesen Größen geben

120/70ZR17 (58W)

180/55ZR17 (73W)

190/50ZR17 (73W)

190/55ZR17 (75W)

Also den reinen Hypersport-Dimensionen bei denen es im direkten Vergleich immer um maximalen Grip geht.

Den "alten" Mitas Sport Force+ gibt es weiterhin zusätzlich in sechs Dimensionen:

110/70ZR17 (54W)

120/60ZR17 (55W)

120/65ZR17 (56W)

140/70ZR17 (66W)

150/60ZR17 (66W)

160/60ZR17 (69W)

Mitas Mitas datet den Sport Force+ mit einer neuen Multicompoundmischung up.

Rennsportvariante mit Profil

Zunächst exklusiv in den Dimensionen 110/70ZR17 (54W) und 140/70ZR17 (66W) legt Mitas zusätzlich den Sport Force+ RS auf, der wohl als SemiSlick-Version oder sogar reine profilierte Rennsportversion auf den Markt kommen soll. Ob hier noch Silica in der Mischung ist kann bezweifelt werden, ist auf der Rennstrecke aber auch nebensächlich.