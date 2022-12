Motorcycling Aroma Candles von Forcite und Sent Motorrad-Duftkerzen: Zweitakt, Benzin und Leder

Forcite Helmet Systems ist eine noch recht junge Firma aus Sydney in Australien, die sich auf smarte Helme spezialisiert hat. Smarte Helme, das bedeutet hier konkret: HD-Kamera von Sony, Lautsprecher von Harman Kardon und ein patentiertes Display sind kompakt integriert. Dank Carbon fallen die Modelle MK1 und MK1S kaum schwerer aus als normale, unsmarte Standardhelme, sie wiegen um 1.500 Gramm.

Marketing-Aktion für Forcite-Helme

Doch diesmal macht Forcite nicht mit einem neuen smarten Helm weltweit Schlagzeilen, sondern mit etwas ganz anderem. Aus einer Schnapsidee des jungen Teams wurde eine Marketing-Aktion: Wer einen Forcite MK1S kauft, bekommt gratis ein spezielles Duftkerzen-Set dazu. Das gilt auch für Kunden in Europa und in Deutschland, wo der Forcite MK1S komplett mit allen elektronischen Geräten samt Zubehör 1.099 Euro kostet (Stand Ende 2022).

Motorradspezifische Duftkerzen von Forcite

Bei den Duftkerzen, die Forcite als Werbegeschenke verteilt, handelt es sich nicht um gewöhnliche Ausführungen mit Vanille- oder Gewürz-Aroma. Sondern um ganz besondere Duftkerzen, um Weltneuheiten. Die Sorten heißen: Two Stroke, Race Fuel, Fresh Leather, Mystic Forest und Ocean Road. Mit diesen Düften können Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen sich zuhause bei Kerzenschein – und bei jedem Wetter – in jene Stimmung versetzen, die sonst nur rund ums Thema Motorradfahren aufkommt. Je nach Lust und Laune riecht es dann im Wohnzimmer wie in der Garage, wie an der Rennstrecke, wie in der Kleiderkammer, wie auf einer Waldstraße oder wie auf einer Küstenstraße.

Duftkerzen-Highlight ist die Sorte Zweitakt

Oder – als absolutes Duftkerzen-Highlight – wie aus dem bläulich qualmenden Auspuff eines Zweitaktmotors. Geräuschlos zwar, aber das Räng-Däng-Däng kann man sich dazu denken. Etwas verfeinert wird die Sorte Two Stroke übrigens mit Amber. Für Race Fuel wird Benzin mit Teebaum-Extrakten gemildert, Fresh Leather wird von Bergamotte und Patschuli begleitet, Mystic Forest wird von Sandelholz und Myrrhe dominiert, Ocean Road wird aus Meersalz, Zitronengras und Kokosnuss gemixt.

Motorcycling Aroma Candles als Limited Editions

Zunächst waren die Motorcycling Aroma Candles von Forcite als Limited Editions für Marketingzwecke geplant, im Dezember 2022 passend zum Weihnachtsgeschäft platziert. "So lange der Vorrat reicht", wie es in solchen Fällen üblicherweise heißt. Ursprünglich sollten nur 50 Duftkerzen-Sets bereitgestellt werden. Doch die starke internationale Resonanz könnte das Forcite-Team zu einer Fortsetzung oder Wiederholung ermutigen.

5er-Set Duftkerzen von Sent aus Sydney für 40 Dollar

Möglich wäre außerdem, dass Kooperationspartner Sent das eigene Produktsortiment entsprechend erweitert. Bei Sent, ebenfalls in Sydney, verstehen Michelle und Joanne die Herstellung ihrer auf Sojaöl basierenden Duftkerzen als Handwerkskunst. In enger Abstimmung mit Forcite haben sie die 5 motorradspezifischen Düfte in Kerzenform gebracht. Als Preis für das Set mit 5 Duftkerzen, jeweils 20 Gramm, wurden 40 Australische Dollar genannt (umgerechnet circa 25 Euro, Stand Dezember 2022). Ziemlich teuer dürfte allerdings der Versand werden – aus "Down Under".

Fazit

Eine tolle Geschenkidee für Motorradfans – nicht nur an Weihnachten: Duftkerzen in motorradspezifischen Sorten, sogar Zweitakt ist dabei. Die australische Firma Forcite fing im Dezember 2022 an, 5er-Sets dieser Duftkerzen als Werbegeschenke einzusetzen. Hergestellt werden diese Duftkerzen in Handarbeit von Sent, ebenfalls in Sydney, Australien.