Nachrüstbares Radar-System: Neueste Technik für jedes Motorrad

Moderne Motorräder erhalten immer mehr Assistenzsysteme, doch meist bleiben diese teuren Topmodellen vorbehalten. Genau hier setzt Chigee mit dem Plug-and-play-Radarsystem SR-1 an: ein nachrüstbares Radar-Kit, das am Heck des Motorrads montiert wird und auf jedem Modell die Sicherheit erhöhen soll.

Nachrüst-Radar mit 4 Funktionen Das System ist als Plug-and-play-Lösung gedacht und lässt sich mit Klebstoff ohne großen Aufwand an fast jedem Motorrad befestigen. Es erfasst einen Winkel von 110 Grad und hat eine Reichweite von bis zu 70 Meter.

Das Kit bietet 4 Sicherheitsfunktionen, die den Fahrer beim Blick nach hinten unterstützen und typische Alltagssituationen entschärfen:

Totwinkel-Assistent: warnt vor Fahrzeugen neben dem Motorrad

warnt vor Fahrzeugen neben dem Motorrad Spurwechsel -A ssistent: überwacht den Verkehr neben dem Motorrad

überwacht den Verkehr neben dem Motorrad aktiver Überhol -A ssistent: erkennt potenziell gefährliche Situationen

erkennt potenziell gefährliche Situationen Heckkollisions-Warner: erkennt schnell von hinten herannahende Fahrzeuge Das SR-1 warnt herannahende Fahrzeuge außerdem mit einer blinkenden LED.

Chigee Das Kit SR-1 von Chigee kostet 236 Euro.



Zwei gut sichtbare Leuchtanzeigen

Zum System gehören zwei Leuchtanzeigen, die dem Fahrer direkt im Sichtfeld Hinweise geben.

Preis des SR-1 von Chigee Das Kit kostet 236 Euro. Für Motorradfahrer, die ihr Fahrzeug nachrüsten möchten, ist das besonders interessant, da Radar-Technik im Zweiradbereich bisher oft an Design-, Platz- und Kostenproblemen scheiterte. Ein kompaktes Nachrüstsystem wie das SR-1 könnte diese Hürden überwinden.