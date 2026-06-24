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Nachrüstbares Radar-System: Neueste Technik für jedes Motorrad

Plug-and-play-Radar-System SR-1 von Chigee
Nachrüstbare Radartechnik für jedes Motorrad

Ein neues Radar-Kit will moderne Sicherheitstechnik auf fast jedes Motorrad bringen. Das Plug-and-play-System von Chigee soll sich leicht montieren lassen, und es kostet 236 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.06.2026
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Moderne Motorräder erhalten immer mehr Assistenzsysteme, doch meist bleiben diese teuren Topmodellen vorbehalten. Genau hier setzt Chigee mit dem Plug-and-play-Radarsystem SR-1 an: ein nachrüstbares Radar-Kit, das am Heck des Motorrads montiert wird und auf jedem Modell die Sicherheit erhöhen soll.

Nachrüst-Radar mit 4 Funktionen

Das System ist als Plug-and-play-Lösung gedacht und lässt sich mit Klebstoff ohne großen Aufwand an fast jedem Motorrad befestigen. Es erfasst einen Winkel von 110 Grad und hat eine Reichweite von bis zu 70 Meter.

Das Kit bietet 4 Sicherheitsfunktionen, die den Fahrer beim Blick nach hinten unterstützen und typische Alltagssituationen entschärfen:

  • Totwinkel-Assistent: warnt vor Fahrzeugen neben dem Motorrad
  • Spurwechsel-Assistent: überwacht den Verkehr neben dem Motorrad
  • aktiver Überhol-Assistent: erkennt potenziell gefährliche Situationen
  • Heckkollisions-Warner: erkennt schnell von hinten herannahende Fahrzeuge

Das SR-1 warnt herannahende Fahrzeuge außerdem mit einer blinkenden LED.

Nachrüst Plug-and-play-Radarsystem SR-1 von Chigee
Chigee

Das Kit SR-1 von Chigee kostet 236 Euro.

Zwei gut sichtbare Leuchtanzeigen

Zum System gehören zwei Leuchtanzeigen, die dem Fahrer direkt im Sichtfeld Hinweise geben.

Preis des SR-1 von Chigee

Das Kit kostet 236 Euro. Für Motorradfahrer, die ihr Fahrzeug nachrüsten möchten, ist das besonders interessant, da Radar-Technik im Zweiradbereich bisher oft an Design-, Platz- und Kostenproblemen scheiterte. Ein kompaktes Nachrüstsystem wie das SR-1 könnte diese Hürden überwinden.

Fazit