Avon 3D Supersport Briten mit neuem Hypersportreifen

Mit dem neuen 3D Supersport bringen die Briten nach eigener Klassifizierung einen neuen Hypersportreifen an den Start, der sich mit seiner Performance an Fahrer von Sport- und Superbikes wendet. Der 3D Supersport folgt im Avon-Programm auf den 3D Ultra Evo. Der 3D Supersport ist für Motorradfahrer konzipiert, die überwiegend auf der Straße unterwegs sind, aber auch gerne gelegentlich an einem Track-Day teilnehmen.

Nur in 17 Zoll-Größen

Mit seiner Silica-Dual-Compound-Technologie soll der 3D Supersport-Reifen hohe Laufleistungen mit viel Grip kombinieren. Insbesondere der Hinterreifen verfügt über eine widerstandsfähigere Mischung in der Mitte für eine gute Laufleistung bei aufrechter Fahrweise und eine weichere Mischung an den Rändern, die für Grip in Kurven sorgt. Im Vergleich zu seinem Vorgänger 3D Ultra Evo hat der 3D Supersport ein brandneues Profil mit noch weniger Negativprofilanteil, was mehr Reifenaufstandsfläche bedeutet.

Angeboten wird der neue Avon 3D Supersport in einer Vorderrad- und fünf Hinterradgrößen. Zu haben ist er in 120/70 ZR 17 vorn sowie in den Dimensionen 160/60 ZR 17, 180/55 ZR 17, 180/60 ZR 17, 190/55 ZR 17 und 200/55 ZR 17 am Hinterrad.

Umfrage Welche Reifendisziplin ist für euch ausschlaggebend? 2662 Mal abgestimmt Performance auf der Landstraße und im Alltag. Grip bei Nässe. Verschleiß ist für mich sehr wichtig. Das Gesamtpaket muss einfach passen. mehr lesen

Fazit

Der britische Reifenhersteller bringt einen neuen Supersportreifen an den Start. der Nachfolger des 3D Ultra Evo kommt mit verbesserter Lauffläche und neuem Profilbild ausschließlich in gängigen 17-Zoll-Größen.