Playmobil-Vespa: 3 Varianten zum 80-jährigen Vespa-Jubiläum

Zum 80-jährigen Jubiläum der Vespa legt der deutsche Spielzeughersteller Playmobil 3 Sammlermodelle der italienischen Roller-Ikone auf. Die Modelle erscheinen in den Farben Hellblau, Creme sowie Silber und greifen die klassische Vespa-Formensprache im Playmobil-Format auf.

3 Vespa-Modelle von Playmobil, jeweils mit Figur und Zubehör Alle 3 Playmobil-Sets kombinieren die Vespa mit einer passenden Fahrerfigur und Zubehörteilen. Zusätzlich liegen Sticker bei. Diese enthalten ein 80-Jahre-Jubiläumslogo sowie ein historisches Patentdatum, das als Nummernschild genutzt werden kann.

Cremefarbenes Modell: Vespa mit Korb und Zeitung, dazu eine klassisch gekleidete Fahrerfigur (Preis: 14,99 Euro)

Silbernes Modell: Vespa mit Ersatzrad am Heck, dazu eine Figur mit Retro-Helm und praktischem Outfit (Preis: 14,99 Euro)

Hellblaues Modell: Vespa mit Fahrerinnen-Figur (Preis: 14,99 Euro) Vespa-Jubiläum 2026: Piaggo plant große Party in Rom Das 80-Jahre-Jubiläum begleitet Vespa 2026 mit einer zentralen Veranstaltung in Italien. Unter dem Titel "Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon" ist in Rom ein viertägiges, öffentlich zugängliches Programm von 25. bis 28. Juni 2026 geplant.

Als Veranstaltungszentrum ist ein "Vespa Village" am Foro Italico (Stadio dei Marmi) vorgesehen, unter anderem mit historischen Modellen und der aktuellen Modellpalette.

Für Samstag, den 27. Juni, ist eine große Ausfahrt ("Grand Parade") durch die Stadt angekündigt; am 28. Juni soll ein Eleganzwettbewerb ("Concorso d'Eleganza") stattfinden.

Sondermodell Vespa 80th

Piaggio Zum 80. Jubiläum erscheint die Sonderedition "Vespa 80th". Basis sind die Vespa Primavera und die Vespa GTS, die stilistische Elemente des Originalmodells aufgreifen und mit aktueller Technik der Vespa-Reihe verbinden.



Vespa ergänzt das 80‑Jahre-Jubiläum 2026 um die Sonderedition Vespa 80th. Basis sind Primavera und GTS, die optische Anleihen beim Original aufgreifen, technisch aber auf dem aktuellen Stand der jeweiligen Baureihen stehen. Erkennungszeichen der Jubiläumsserie ist vor allem die Lackierung "Verde Pastello", die sich an frühen einfarbigen Vespa-Farbtönen orientiert. Hinzu kommen "80th"-Schriftzüge sowie eine zusätzliche Plakette mit "80 years of Vespa Est. 1946".