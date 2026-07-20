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'Was is letzte Preis'? Typische Fehler beim Gebrauchtverkauf bzw. -kauf

Fehler beim Motorrad-Verkauf und -Kauf
'Was is letzte Preis?'

Sie wollen ihr Schätzchen schweren Herzens verkaufen? Marktführer mobile.de und Mitbewerber sind die Kontaktbörsen für wechselwillige Petrolheads. Und sie sind manchmal auch ein Hort des fotografischen und textlichen Grauens. Ein Ratgeber, warum der erste Eindruck zählt – und warum die Frage 'Was is letzte preis?' abtörnend ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.07.2026
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Blaues BMW-Motorrad vor blauen Müllcontainern im Freien, teilweise von Pflanzen umgeben.
Foto: Klaus Herder

"Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance." Ein legendäres Zitat und bei der Nutzung von Dating-Apps wie Tinder & Co. elementar wichtig, um im Rennen zu bleiben. Entsprechenden Aufwand treiben kontaktwillige Mehr-oder-weniger-Singles, um nicht nach links weggewischt zu werden. Da wird der Body mächtig aufgebrezelt und kräftig gephotoshopt, damit man möglichst attraktiv rüberkommt. Doch wenn es um den Verkauf abgelegter Fahrzeuge geht, scheint der Gut-aussehen-Ehrgeiz bei erschreckend vielen Anbietern dramatisch auf der Strecke zu bleiben.

Die richtigen Fotos sind entscheidend

Welchen Eindruck soll ein potenzieller Käufer vom Pflegeverhalten eines Verkäufers gewinnen, wenn der sein ungewaschenes Motorrad in einem verkrauteten Vorgarten ...