'Was is letzte Preis'? Typische Fehler beim Gebrauchtverkauf bzw. -kauf

"Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance." Ein legendäres Zitat und bei der Nutzung von Dating-Apps wie Tinder & Co. elementar wichtig, um im Rennen zu bleiben. Entsprechenden Aufwand treiben kontaktwillige Mehr-oder-weniger-Singles, um nicht nach links weggewischt zu werden. Da wird der Body mächtig aufgebrezelt und kräftig gephotoshopt, damit man möglichst attraktiv rüberkommt. Doch wenn es um den Verkauf abgelegter Fahrzeuge geht, scheint der Gut-aussehen-Ehrgeiz bei erschreckend vielen Anbietern dramatisch auf der Strecke zu bleiben.